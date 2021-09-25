Питбуль считает себя котом: любит сидеть на холодильнике и не лает

25 сентября 2021 , 15:24
Читати новину українською

Источник:

Daily Paws

Фразеологизм "Ссорятся как кошка с собакой" давно опровергли многочисленные звездные собачки и котики, ставшие лучшими друзьями. Один из них – питбуль Мако – вообще настолько сдружился со своими кошками, что стал перенимать их поведение.

Так питбуль обожает сидеть на возвышениях и наблюдать за людьми, как будто он кот. Соответствующие видео его хозяева выложили в тикток и сделали его популярным.

Важно Собаки могут помогать лечить людей: в чем особенности канистерапии

Питбуль на холодильнике

В тиктоке профиль Мако, который думает, что он кот, имеет более 16 миллионов лайков. Видео с его невозмутимым позированием на холодильнике часто попадают в рекомендации и становятся вирусными. 

@bcatswizz

Здесь не на что смотреть ## slowzoom ## wildestdreamschallenge

♬ оригинальный звук - Bcatswizz

Хозяйки Мако Бетани и Саманта когда-то взяли его из приюта. Они предполагают, что собачка до того, как попасть в их дом, жил с котами. Скорее всего, именно там он научился следовать их действиям. 

Еще одна особенность Мако – он не лает и очень любит кошачьи сладости и игрушки. Девушки не удивляются его предпочтениям и не пытаются "перевоспитать". Похоже, они даже очень любят его странные привычки.

Узнайте Как помочь коту приспособиться в новом доме после переезда

Почему коты любят сидеть на высоте

Источник: The Spruce

  • Коты беспрекословно любят сидеть на окнах и балконах, наблюдая за "малой" жизнью. Такое поведение прописано в их генетическом коде и является инстинктивным.
  • Они одновременно хищники для мышей, птиц, кроликов и других мелких животных, а также добыча – для крупных животных.
  • Высшая точка обзора не только дает кошкам лучший взгляд на потенциальную добычу, но также дает им некоторую защиту от больших животных.
  • В домах с несколькими взрослыми кошками лежание в высших точках может быть определенным символом статуса. Кошку с лучшей точкой обзора обычно считают доминантной.
Автор: Вероніка Климська