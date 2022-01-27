Песик любит "пугать" хозяев: забавное видео игры четырехлапого

Забавная собачка, которую хозяева назвали Чачи, любит играть. Одной из его любимых развлечений является "пугание".

Известно, что Чачи с хозяевами живет в Австралии. Песик сам придумал себе игру, где он должен неожиданно "пугать" близких.

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Лидия Шерри призналась, что каждый раз, поднимаясь по лестнице, она должна быть готова к тому, что домашний любимец выскочит из своего тайника и испугает его.

Смотрите видео: как собака "пугает" хозяйку

Кроме того, женщина отметила, что с другими людьми Чачи тоже любит так играть. Однако хозяйка – самый частый объект шутки любимца. По словам Лидии Шерри, женщина не обижается на Чачи, а иногда может и сама "пугать" четырехлапого.

Смотрите видео: как хозяйка "пугает" в ответ

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