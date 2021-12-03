Пес жил с котами и научился мурлыкать: видео новой привычки

3 декабря 2021 , 20:51
Читати новину українською

Источник:

The Dodo

Когда домашние питомцы растут вместе, то привыкают друг к другу и становятся друзьями. Кроме того, они могут перебирать на себя повадки другого.

Бет Кларк рассказала, что ее собака Уинстон после общения с котами научилась мурлыкать, чем поразила хозяйку.

Интересно Особенности питания собак малых пород: какой корм выбрать для любимца

Известно, что пес с детства живет с 6 кошками. Несмотря на множество любимцев, женщина старается каждому из них уделять внимание.


Уинстон / Фото Beth Clark

Когда Бет гладила Уинстона, она обратила внимание, что во время этого он издает удивительные звуки. Прислушавшись, хозяйка поняла, что собака мурлычет.

"Сначала я была поражена. Однако потом поняла, что это было проявление удовольствия, которому он научился у своих братьев и сестер", – сообщила Бет Кларк.

Читайте также Назвали 13 лучших видео года с домашними животными: рейтинг журнала Daily Paws

Новая привычка так и осталась у Уинстона, ведь он все еще продолжает мурлыкать. Соответствующий ролик с подтверждением женщина выставила в социальной сети инстаграм.

Смотрите видео: как Уинстон мурлычет

bethdc7 Ohhhh Winston ‍♀️?? #pitbull #purr #cat #catsoftiktok #catdog original sound - Beth Dooley Clark
Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится более насыщенной. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только самая лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь .
Автор: Марія Лелека