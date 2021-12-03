Бет Кларк розповіла, що її собака Вінстон після спілкування з котами навчився муркотіти, чим вразив господиню.

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Відомо, що пес із дитинства живе з 6 кішками. Попри велику кількість улюбленців, жінка намагається кожному з них приділяти увагу.



Вінстон / Фото Beth Clark​

Коли Бет гладила Вінстона, вона звернула увагу, що під час цього він видає дивні звуки. Прислухавшись, господиня зрозуміла, що собака муркоче.

"Спочатку я була вражена. Проте потім зрозуміла, що це був прояв задоволення, якому він навчився у своїх братів та сестер", – повідомила Бет Кларк.

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Нова звичка так і залишилася у Вінстона, адже він все ще продовжує муркотіти. Відповідний ролик з підтвердженням жінка виставила у соціальній мережі інстаграм.

Дивіться відео: як Вінстон муркоче

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