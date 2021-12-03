Бет Кларк рассказала, что ее собака Уинстон после общения с котами научилась мурлыкать, чем поразила хозяйку.

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Известно, что пес с детства живет с 6 кошками. Несмотря на множество любимцев, женщина старается каждому из них уделять внимание.



Уинстон / Фото Beth Clark

Когда Бет гладила Уинстона, она обратила внимание, что во время этого он издает удивительные звуки. Прислушавшись, хозяйка поняла, что собака мурлычет.

"Сначала я была поражена. Однако потом поняла, что это было проявление удовольствия, которому он научился у своих братьев и сестер", – сообщила Бет Кларк.

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Новая привычка так и осталась у Уинстона, ведь он все еще продолжает мурлыкать. Соответствующий ролик с подтверждением женщина выставила в социальной сети инстаграм.

Смотрите видео: как Уинстон мурлычет