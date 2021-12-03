Только взгляните на этих невероятных животных, показывающих пример прекрасной дружбы и доброты. Уверены, эта подборка видео подарит невероятное настроение на целый день.
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Пес, который ждет
Эту милую собаку спасли с улицы. И теперь он ежедневно сидит возле дома, ожидая своего владельца с работы.
Кот, который ловит все лапой
На этом веселом видео котик, сидящий под потолком. Владельцы бросают ему какие угодно предметы, а он ловит все одной лапой.
Среди вещей – подушки, одеяла, маленькая мусорная корзина, праздничный веночек, пакет с хлебом и еще множество забавных предметов.
Собака, которая будит глухого товарища
Этот милый черный лабрадор – лучшая собака в мире. Он всегда зовет своего глухого друга на прогулку.
Кошка, которая все трогает
Ветеринар строго-настрого запретил этой кошечке трогать все на своем пути. Но она не слушается и пробует все передней лапкой.
Кошку интересует и огромный козел, и куры в клетке, и другие котики. Ее даже не пугает, что некоторым животным совсем не нравится такой тактильный контакт.
Собака на столе
Этот милый лабрадудл по прозвищу Милли залез на стол и отказывается слезать. И ему совершенно все равно что там говорят владельцы.
Кот, считающий себя кроликом
Котенок немного запутался и начал прыгать как кролик. Все потому, что в доме живут 2 животных: кошка и пушистый кролик – вот малыш теперь и не знает, кто он.
Пес, преодолевающий все заборы
Эта собака не хочет никуда убегать. Но ей ничего не видно – злые хозяева поставили непрозрачный забор. Вот и приходится залезать на него, чтобы осмотреть территорию.
Котик – чемпион "Игры в кальмара"
Все, кто видел сериал, знают, что там нужно замирать и не двигаться. Вот и этот котёнок мастерски замирает, когда его владелица оборачивается.
Боксер-танцор
Эта собака непревзойденно танцует, когда видит своих маленьких хозяев. Владелица пса добавила немного музыки и получила видео-шедевры.
Кошка против собаки в доме
Хозяйка этой черной кошечки размышляла, приобрести ли ей собаку. Для этого она бросала макароны в чашку.
Когда один из спагетти, наконец, оказался в чашке, кошка немедленно достала его оттуда. Так животное однозначно намекнуло: никаких собак оно терпеть не будет.
Дружба через забор
Сосед Джо и 2 песика не позволят какому-нибудь забору воспрепятствовать их дружбе.
Друзья бывают разными
Это видео – о трогательной дружбе крохотного котенка и огромной собаки породы мастиф. Только посмотрите, как нежно гигант обращается с котёнком.
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Встреча отца и сына
Золотистый ретривер встретил своего сына – и радости собаки не было предела.