Тільки погляньте на цих неймовірних тварин, які показують приклад чудової дружби та доброти. Переконані, ця добірка відео подарує неймовірний настрій на цілий день.

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Пес, який чекає

Цього милого собаку врятували з вулиці. І тепер він щодня годинами сидить біля дому, чекаючи свого власника з роботи.

Кіт, який ловить все лапою

На цьому веселому відео котик, який сидить під стелею. Власники кидають йому будь-які предмети, а він ловить усе однією лапою.

Серед речей – подушки, ковдри, маленька корзина для сміття, святковий віночок, пакет з хлібом та ще безліч кумедних предметів.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Собака, який будить глухого товариша

Цей милий чорний лабрадор – найкращий пес у світі. Він завжди кличе свого глухого друга на прогулянку.

Кішка, яке все чіпає

Ветеринар суворо заборонив цій киці чіпати все на своєму шляху. Але вона не слухається і пробує все передньою лапкою.

Кицю цікавить і величезний козел, і кури в клітці, і інші котики. Її навіть не лякає, що деяким тваринам зовсім не подобається такий тактильний контакт.

Собака на столі

Цей милий лабрадудл на прізвисько Міллі заліз на стіл і відмовляється злізати. І йому абсолютно все одно, що там кажуть власники.

Кіт, який вважає себе кроликом

Кошеня трішки заплуталося і почало стрибати як кролик. Усе тому, що в домі живуть 2 тваринки: кішка та пухнастий кролик – ось малюк тепер і не знає, хто він.

Пес, який долає всі паркани

Цей собака не хоче нікуди тікати. Але йому нічого не видно – злі господарі поставили непрозорий паркан. Ось і доводиться залізати на нього, щоб оглянути територію.

Котик – чемпіон "Гри в кальмара"

Усі, хто дивився серіал, знають, що там потрібно завмирати і не рухатися. Ось і це кошеня майстерно завмирає, коли його власниця обертається.

Боксер-танцюрист

Цей собака неперевершено танцює, коли бачить своїх маленьких господарів. Власниця пса додала трішки музики і одержала відео-шедевр.

Кішка проти собаки в домі

Власниця цієї чорної кішечки міркувала, чи придбати їй собаку. Для цього вона кидала макарони у чашку.

Коли один зі спагеті, зрештою, опинився у чашці, киця негайно дістала його звідти. Так тваринка однозначно натякнула: жодних собак вона не терпітиме.

Дружба крізь паркан

Сусід Джо та 2 песики не дозволять якомусь паркану стати на заваді їх дружби.

Друзі бувають різними

Це відео – про зворушливу дружбу крихітного кошеняти та величезного собаки породи мастиф. Тільки подивіться, як ніжно гігант обходиться із кошеням.

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Зустріч батька та сина

Золотистий ретривер зустрів свого сина – і радості собаки не було меж.