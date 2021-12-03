Тільки погляньте на цих неймовірних тварин, які показують приклад чудової дружби та доброти. Переконані, ця добірка відео подарує неймовірний настрій на цілий день.
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Пес, який чекає
Цього милого собаку врятували з вулиці. І тепер він щодня годинами сидить біля дому, чекаючи свого власника з роботи.
Кіт, який ловить все лапою
На цьому веселому відео котик, який сидить під стелею. Власники кидають йому будь-які предмети, а він ловить усе однією лапою.
Серед речей – подушки, ковдри, маленька корзина для сміття, святковий віночок, пакет з хлібом та ще безліч кумедних предметів.
Собака, який будить глухого товариша
Цей милий чорний лабрадор – найкращий пес у світі. Він завжди кличе свого глухого друга на прогулянку.
Кішка, яке все чіпає
Ветеринар суворо заборонив цій киці чіпати все на своєму шляху. Але вона не слухається і пробує все передньою лапкою.
Кицю цікавить і величезний козел, і кури в клітці, і інші котики. Її навіть не лякає, що деяким тваринам зовсім не подобається такий тактильний контакт.
Собака на столі
Цей милий лабрадудл на прізвисько Міллі заліз на стіл і відмовляється злізати. І йому абсолютно все одно, що там кажуть власники.
Кіт, який вважає себе кроликом
Кошеня трішки заплуталося і почало стрибати як кролик. Усе тому, що в домі живуть 2 тваринки: кішка та пухнастий кролик – ось малюк тепер і не знає, хто він.
Пес, який долає всі паркани
Цей собака не хоче нікуди тікати. Але йому нічого не видно – злі господарі поставили непрозорий паркан. Ось і доводиться залізати на нього, щоб оглянути територію.
Котик – чемпіон "Гри в кальмара"
Усі, хто дивився серіал, знають, що там потрібно завмирати і не рухатися. Ось і це кошеня майстерно завмирає, коли його власниця обертається.
Боксер-танцюрист
Цей собака неперевершено танцює, коли бачить своїх маленьких господарів. Власниця пса додала трішки музики і одержала відео-шедевр.
Кішка проти собаки в домі
Власниця цієї чорної кішечки міркувала, чи придбати їй собаку. Для цього вона кидала макарони у чашку.
Коли один зі спагеті, зрештою, опинився у чашці, киця негайно дістала його звідти. Так тваринка однозначно натякнула: жодних собак вона не терпітиме.
Дружба крізь паркан
Сусід Джо та 2 песики не дозволять якомусь паркану стати на заваді їх дружби.
Друзі бувають різними
Це відео – про зворушливу дружбу крихітного кошеняти та величезного собаки породи мастиф. Тільки подивіться, як ніжно гігант обходиться із кошеням.
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Зустріч батька та сина
Золотистий ретривер зустрів свого сина – і радості собаки не було меж.