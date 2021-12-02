На відео, яке опублікувала господиня, собака Луна вперше зустрічає новонародженого сина жінки.

Цікаво Особливості харчування собак малих порід: який корм обрати для улюбленця

Чотирилапий відчув наближення малюка ще до того, як дитину внесли в будинок, адже Луна почала активно виляти хвостиком.

Коли батько з сином на руках зайшов, собака одразу побігла до своїх іграшок. Вона захотіла поділитися ними з хлопчиком та сподівалася пограти з ним.

Дивіться відео знайомства Луни з малюком:

Згодом Луна активно бігала навколо дитини та все ж радісно змогла лизнути дитину. За словами господині, собака майже не відходить від малюка. У них утворився свій неймовірний звʼязок.

Дивіться відео: як собака піклується про хлопчика

Важливо "Золотий єдиноріг": пес з одним вухом став зіркою соцмереж

Ролик у соціальній мережі тікток зібрав понад 1,9 мільйона вподобань та понад 14 мільйонів переглядів. Люди активно залишали свої коментарі та були зворушені таким знайомством.

  • "Я ледь не заплакала. Це дуже мило".
  • "Можливість бачити, як собаки радісно та схвильовано реагують на новонароджених, – одна з найцінніших речей у світі".
  • "Одразу видно, що собака дуже добра та турботлива".