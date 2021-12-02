На відео, яке опублікувала господиня, собака Луна вперше зустрічає новонародженого сина жінки.
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Чотирилапий відчув наближення малюка ще до того, як дитину внесли в будинок, адже Луна почала активно виляти хвостиком.
Коли батько з сином на руках зайшов, собака одразу побігла до своїх іграшок. Вона захотіла поділитися ними з хлопчиком та сподівалася пограти з ним.
Дивіться відео знайомства Луни з малюком:
Згодом Луна активно бігала навколо дитини та все ж радісно змогла лизнути дитину. За словами господині, собака майже не відходить від малюка. У них утворився свій неймовірний звʼязок.
Дивіться відео: як собака піклується про хлопчика
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Ролик у соціальній мережі тікток зібрав понад 1,9 мільйона вподобань та понад 14 мільйонів переглядів. Люди активно залишали свої коментарі та були зворушені таким знайомством.
- "Я ледь не заплакала. Це дуже мило".
- "Можливість бачити, як собаки радісно та схвильовано реагують на новонароджених, – одна з найцінніших речей у світі".
- "Одразу видно, що собака дуже добра та турботлива".