На відео, яке опублікувала господиня, собака Луна вперше зустрічає новонародженого сина жінки.

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Чотирилапий відчув наближення малюка ще до того, як дитину внесли в будинок, адже Луна почала активно виляти хвостиком.

Коли батько з сином на руках зайшов, собака одразу побігла до своїх іграшок. Вона захотіла поділитися ними з хлопчиком та сподівалася пограти з ним.

Дивіться відео знайомства Луни з малюком:

Згодом Луна активно бігала навколо дитини та все ж радісно змогла лизнути дитину. За словами господині, собака майже не відходить від малюка. У них утворився свій неймовірний звʼязок.

Дивіться відео: як собака піклується про хлопчика

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Ролик у соціальній мережі тікток зібрав понад 1,9 мільйона вподобань та понад 14 мільйонів переглядів. Люди активно залишали свої коментарі та були зворушені таким знайомством.

"Я ледь не заплакала. Це дуже мило".

"Можливість бачити, як собаки радісно та схвильовано реагують на новонароджених, – одна з найцінніших речей у світі".

"Одразу видно, що собака дуже добра та турботлива".