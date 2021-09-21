Пес сбил ведущую с ног в прямом эфире: смешное видео посмотрели тысячи зрителей
Источник:твітер BBC Breakfast
Ведущая передачи BBC Завтрак решила подержать песика за поводок прямо во время прямого эфира. Однако собака потянула очень сильно – и женщина не удержалась на ногах.
Сначала зрители увидели кадр, где улыбающаяся Кэрол Кирквуд держит собачий поводок. А потом ее ноги внезапно мелькнули в кадре.
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Ведущая неожиданно упала в кадре / Скриншот с видео
Женщина со смехом поднялась.
Со мной все хорошо! Ее зовут Флэш и она очень сильная девочка, – заверила ведущая.
Ведущая упала в прямом эфире из-за собаки: видео
Кэрол Кирквуд продемонстрировала настоящую профессиональную выдержку. Ведущая встала и продолжила улыбаться, как настоящая профи.
После падения ведущая улыбалась / Скриншот с видео
Видео просмотрели почти 100 тысяч зрителей в твиттере.Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.
Зрители комментируют:
- "Это было очень смешно".
- "Лучшая передача».
- "Никогда не работайте с детьми или животными".
- "Вот почему ее зовут Флэш".
Пес ворвался в эфир и требовал вкусняшек
Подобный случай недавно произошел на канадском телеканале Global News. Ведущий Энтони Фарелл рассказывал о последствиях урагана Ида, когда в кадре появился его пес.
Пес породы мини голдендудл стал звездой того эфира. Он ходил за владельцем и нюхал пол в поисках вкусностей.
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Пес вырвал микрофон в прямом эфире
- Забавных случаев с собаками в прямых эфирах случается немало.
- Один из таких произошел в Москве, когда золотистый ретривер забрал у журналистики микрофон прямо перед камерой.
- Пес крепко схватил трофей и побежал с ним.
- Диктор растерялась и побежала за собакой.
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Собака вырвала микрофон из рук в прямом эфире / Скриншот с видео