Белый великан: как пес-путешественник из Швейцарии стал звездой соцсетей – фото
Источник:инстаграм rastawhiteshepherd
Собака породы белая швейцарская овчарка живет жизнью вашей мечты. Она ежедневно гуляет живописными долинами, поднимается на крутые склоны и имеет сотни замечательных фото.
Собаку по кличке King Rasta (Король Раста – перевод 24 канала) действительно полюбили пользователи инстаграма. Он имеет более 400 тысяч подписчиков.
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Владелица собаки – фотограф Сильвия Майкл. Именно ей пес обязан замечательными фотографиями.
Вместе с владелицей Раста показывают пользователям инстаграма красивые места своей страны.
Сильвия всегда мечтала путешествовать, и когда у нее появился пушистый друг – начала воплощать свою мечту в реальность.
Таким Раста был в детстве
Этот пес действительно любит горыКогда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь.
Раста с удовольствием позирует своей хозяйке для фото. За путешествиями этой милой парочки следят люди со всего мира.
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