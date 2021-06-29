Собаку по кличке King Rasta (Король Раста – перевод 24 канала) действительно полюбили пользователи инстаграма. Он имеет более 400 тысяч подписчиков.

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Владелица собаки – фотограф Сильвия Майкл. Именно ей пес обязан замечательными фотографиями.

Вместе с владелицей Раста показывают пользователям инстаграма красивые места своей страны.

Сильвия всегда мечтала путешествовать, и когда у нее появился пушистый друг – начала воплощать свою мечту в реальность.

Таким Раста был в детстве

Этот пес действительно любит горы

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь .

Раста с удовольствием позирует своей хозяйке для фото. За путешествиями этой милой парочки следят люди со всего мира.