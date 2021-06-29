Песика на прізвисько King Rasta (Король Раста – переклад 24 каналу) справді полюбили користувачі інстаграму. Він має понад 400 тисяч підписників.

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Власниця собаки – фотографка Сильвія Майкл. Саме їй він завдячує чудовими світлинами.

Разом із власницею Раста показує користувачам інстаграму найгарніші місця своєї країни.

Сильвія завжди мріяла подорожувати, і коли у неї з'явився пухнастий друг – почала втілювати свою мрію в реальність. 

Таким Раста був у дитинстві

Цей пес справді любить гори

Раста із задоволенням позує своїй власниці для фото. За подорожами цієї милої парочки стежать люди з усього світу.

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