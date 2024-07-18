"Смеялась вся семья": собака принесла хозяину неожиданную вещь, украденную у тещи – курьезное видео

Собака принесла своему хозяину неожиданную вещь, "украденную" у его тещи. Мужчина был застигнут врасплох, когда его пушистик вошел в комнату с таинственным предметом, вызвав у него смех.

Соответствующее видео впервые появилось в социальных сетях и быстро ворвалось в тренды. Некоторые участники обсуждения в TikTok рассказали, что сталкивались с подобными случаями со своими домашними любимцами.

Смотрите также Лежал и не шевелился: енот проник в гараж и объелся так, что убежать уже не смог – курьезное фото

Пес принес хозяину зубные протезы

На короткой видеозаписи можно увидеть, как черный пес забегает в спальню своего хозяина, держа в пасти зубные протезы.

Моя собака только что вошла в спальню в зубных протезах тещи,

– написал автор ролика.

Позже смешной клип распространили и в Instagram, где он стал вирусным, собрав более 1,7 миллиона лайков.

Как это было: смотрите видео

Пользователи сети в разделе комментариев начали шутить и смеяться над этой ситуацией, однако нашлись и те, кто заподозрил автора в постановке. Вот несколько комментариев, которые они оставили:

"Это не собака, а Стив Харви под прикрытием";

"Собака зашла и спросила: "Все в порядке? Вам что-то нужно?";

"Очень похож на мою тещу";

"А ему однозначно идет эта белоснежная улыбка";

"Я бы его снял в рекламе зубной пасты";

"Мне кажется, что это подстава";

"Может и так, но это очень смешно";

"У нас с этого смеялась вся семья".

В свою очередь, некоторые участники обсуждения рассказали, что сталкивались с подобными случаями со своими домашними любимцами. Другие посоветовали положить их на место, потому что "теща точно разгавкается, когда узнает, что произошло с ее зубами!".