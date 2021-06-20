18-летний хозяин лабрадора был убежден, что потеряет своего лучшего друга. Парень по имени Алекс Лоредо рассказывает, как пес Марли спас ему жизнь.

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Юноша вышел во двор своего дома в Сан-Диего. Парень шел в прачечную, которая отделена от дома. И вдруг под столом на улице он услышал дребезжание. Там была гремучая змея, готовая атаковать.

Это было действительно громко, – рассказывает Алекс.

Но студент не успел сосредоточиться, как из дома выбежал лабрадор-ретривер и стал между своим владельцем и змеей.

Мое сердце просто упало. Моей первой мыслью было: "О нет, я потеряю своего лучшего друга", – делится парень.

Гремучая змея укусила Марли дважды: за язык и за шею. Алекс и его мать немедленно повезли собаку в больницу. Хозяева не верили, что любимец выживет.



Укус гремучей змеи смертельно опасен / Фото Simple-fauna

Марли очень повезло: после нескольких доз противоядия и 2 дней в больнице он вернулся домой.

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Через 2 недели пес уже почти в норме и снова весело играет, хотя до сих пор требует определенного лечения.