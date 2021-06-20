18-річний господар лабрадора був переконаний, що втратить свого кращого друга. Хлопець на ім'я Алекс Лоредо розповідає, як пес Марлі врятував йому життя.

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Юнак вийшов у двір свого будинку в Сан-Дієго. Хлопець прямував до пральні, що відділена від будинку. Аж раптом під столом на вулиці він почув деренчання. Там була гримуча змія, готова атакувати.

Це було справді голосно, – розповідає Алекс.

Але студент не встиг навіть зосередитися, як з будинку вибіг лабрадор-ретривер і став між своїм власником і змією.

Моє серце просто впало. Моєю першою думкою було: "О ні, я втрачу свого ліпшого друга", – ділиться хлопець.

Гримуча змія вкусила Марлі двічі: за язик та за шию. Алекс та його матір негайно повезли собаку в лікарню. Господарі не вірили, що улюбленець виживе.



Укус гримучої змії смертельно небезпечний / Фото Simple-fauna

Песику дуже пощастило: після кількох доз протиотрути та 2 днів у лікарні він повернувся додому.

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