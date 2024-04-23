Джейсон Уотналл сказал, что встреча с псом Майло после длительной разлуки стала крайне эмоциональной для них обоих. Историю этого невероятного воссоединения – читайте далее в материале!

К слову Сегмента люкс: в США появилась авиакомпания для собак: в США появилась авиакомпания для собак

Пес потерялся в аэропорту Австралии

Майло вместе со своим владельцем Джейсоном Уотналлом должен был лететь домой в Суонси (Уэльс, Великобритания), но перед посадкой на рейс сбежал из-под опеки компании AeroPets Animal Transport. Сотрудники аэропорта начали поиски пропавшего питомца, принимая различные меры, таких как оставление еды и ретрансляция голоса Джейсона через громкоговоритель, чтобы попытаться найти Майло.

Пес Майло / Фото с Facebook

Появлялись сообщения о том, что неуловимого пса Майло несколько раз замечали. Однако каждый раз, когда власти пытались его поймать, ему удавалось убежать.

Он развлекался – гонялся за кроликами, играл с кенгуру вокруг Тулламарина. У него было огромное приключение – последнее маленькое путешествие по Австралии перед отлетом в Британию,

– рассказал Уотналл.

Впоследствии Майло наконец попал в специальную ловушку для отлова животных, установленную местной благотворительной организацией. Мужчина добавил, что его встреча с питомцем в аэропорту стала крайне эмоциональной для них обоих.

Встреча хозяина с Майло в аэропорту стала крайне эмоциональной для них обоих / Фото Facebook

Владелец терьера пообещал, что обязательно установит маячок на Майло, когда они обоснуются в Великобритании.

Собаку Мишку нашли за 3 200 километров от дома

В американском штате Мичиган нашли собаку из Калифорнии, которая пропала 9 месяцев назад. Она чудом оказалась за более 3200 километров от дома.

Несмотря на попытки найти и вернуть домашнее животное, хозяева потеряли надежду. Но чудеса случаются.