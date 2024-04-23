Джейсон Уотналл сказав, що зустріч з псом Майло після тривалої розлуки стала вкрай емоційною для них обох. Історію цього неймовірного возз'єднання – читайте далі у матеріалі!

До слова Сегменту люкс: у США з'явилася авіакомпанія для собак

Пес загубився в аеропорту Австралії

Майло разом зі своїм власником Джейсоном Уотналлом мав летіти додому в Суонсі (Уельс, Велика Британія), але перед посадкою на рейс втік з-під опіки компанії AeroPets Animal Transport.

Співробітники аеропорту розпочали пошуки зниклого вихованця, вживаючи різних заходів, таких як залишення їжі та ретрансляція голосу Джейсона через гучномовець, щоб спробувати знайти Майло.

Пес Майло / Фото з Facebook

З'являлися повідомлення про те, що невловного пса Майло кілька разів помічали. Однак щоразу, коли влада намагалася його зловити, йому вдавалося втекти.

Він розважався — ганявся за кроликами, грався з кенгуру навколо Тулламаріна. У нього була величезна пригода — остання маленька подорож Австралією перед відльотом до Британії,

— розповів Уотналл.

Згодом Майло нарешті потрапив у спеціальну пастку для вилову тварин, встановлену місцевою благодійною організацією. Чоловік додав, що його зустріч з вихованцем в аеропорту стала вкрай емоційною для них обох.

Зустріч господаря з Майло в аеропорту стала вкрай емоційною для них обох / Фото Facebook

Власник тер'єра пообіцяв, що обов'язково встановить маячок на Майло, коли вони облаштуються у Великій Британії.

Собаку Мішку знайшли за 3 200 кілометрів від дому

В американському штаті Мічиган знайшли собаку з Каліфорнії, яка зникла 9 місяців тому. Вона дивом опинилася за понад 3200 кілометрів від дому.

Попри спроби знайти та повернути домашню тварину, господарі втратили надію. Але дива трапляються.