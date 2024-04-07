Попри спроби знайти та повернути домашню тварину, господарі втратили надію. Але дива трапляються.

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Собаку Мішку знайшли за 3 200 кілометрів від дому

Собака жіночої статі, на ім'я Мішка, мешкала у місті Сан-Дієго, що у Каліфорнії. У липні її господар Мехрад Хоуман взяв улюбленицю із собою на роботу в автогараж. Однак тварина раптово зникла звідти.

Я розклеїла понад тисячу листівок. У мене також завжди було приклеєне оголошення на задньому лобовому склі машини. Я носила її повідець щоразу, коли шукала,

– розповіла Елізабет, дружина Мехрада.

Минулого тижня поліція міста Харпер-Вудс, що в Мічигані, отримала дзвінок, в якому сповістили про знахідку безпритульного тер'єра. Вони підібрали його та зв'язалася з групою захисту тварин. Зоозахисники одразу помітили, що собака мала імплантований ідентифікаційний чіп з інформацією про її господарів.

Родину сповістили, що їхню улюбленицю знайшли, коли вона прямувала до Міннесоти. Мехрад приземлився у штаті, а потім 10 годин їхав до Мічигану, щоб зустрітися з Мішкою.

У США собака повернулася додому через 9 місяців / Фото AP

Ветеринарка Ненсі Піллсбері оглянула тварину, зробила їй укол від сказу і відпустила додому.

Вона була чиста, вгодована. Хто б її не взяв, він добре про неї піклувався. Як вона сюди потрапила, знає лише сама Мішка,

– сказала лікарка.

За словами зоозахисників, найімовірніше, собаку викрали, а потім комусь продали.

Кіт Кевін повернувся через 7 років після зникнення

Ліз Гіллеспі у США була вражена, побачивши, що її загублений домашній улюбленець повернувся додому через 7 років. Спочатку побоюючись, що пухнастик загубився в лісі і на нього напав дикий звір, господиня не повірила, а потім зраділа, коли кіт знову з'явився цілим і неушкодженим.