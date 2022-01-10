Пес 11 лет спасал киви: как четырехлапый помог увеличить популяцию птиц
Источник:stuff.co.nz
Собака Рейн 11 лет выискивала птиц киви. Теперь четырехлапая отправилась на заслуженный отдых.
Иен Грэм вместе с Рейном помогали сохранять редкий вид птиц – киви, чтобы увеличить их популяцию.
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Известно, что собака нашла 1700 киви и являлась важным помощником. Благодаря ей популяция увеличилась со 160 до 600 птиц.
Как спасают киви
Рейн была специально обученной собакой для безопасного отслеживания киви в дикой природе. Она находит яйца птиц, которые являются мишенью для хищников.
Рейн ищет птиц / Фото SUPPLIED
Тогда их забирают и высаживают в Центре дикой природы Западного побережья, затем доставляют в заповедник примерно на 2 месяца. Только когда киви становятся достаточно большими, их отправляют на остров Мотуара, где выпускают в дикую природу.
Каждая выпущенная птица оснащена передатчиком. "Когда видим 50% падения активности кормления, мы понимаем, что киви гнездятся", – сообщил Грэм.
Приблизительно через 30 дней Грэм и Рейн отправляются на поиски яиц. По словам хозяина, когда они находятся на расстоянии 100 метров, четырехлапая уже может дать знать, где они спрятаны.
Поиск киви / Фото SUPPLIED
Собака работает в течение 6-месячного сезона размножения, но не отдыхает другую половину года. Она едет на остров Мотуара, чтобы наблюдать птенцов. А также каждые 12 – 14 месяцев выискивает киви для замены батареи на их передатчиках.
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Однако Рейн пора выйти на пенсию. "Сейчас она выходит на этап, когда наслаждается диваном больше чем раньше. Она все равно будет ходить с нами в походы, но выход на пенсию даст ей больше шансов отдохнуть", – добавил Иен Грэм.Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.