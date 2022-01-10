Ієн Грем разом з Рейн допомагали зберігати рідкісний вид пташок – ківі, аби збільшити їх популяцію.

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Відомо, що собака знайшла 1700 ківі та була важливим помічником. Завдяки їй популяція збільшилася зі 160 до 600 птахів.

Як рятують ківі

Рейн була спеціально навченою собакою для безпечного вистежування ківі в дикій природі. Вона знаходить яйця птахів, які є мішенню для хижаків.



Рейн шукає птахів / Фото SUPPLIED​

Тоді їх забирають та висаджують в Центрі дикої природи Західного узбережжя, а потім доставляють в заповідник приблизно на 2 місяці. Тільки коли ківі стають достатньо великими, їх відправляють на острів Мотуара, де випускають назад у дику природу.

Кожен випущений птах оснащений передавачем. "Коли бачимо 50% падіння активності годування, ми розуміємо, що ківі гніздуються", – повідомив Грем.

Приблизно через 30 днів Грем і Рейн відправляються на пошуки яєць. За словами господаря, коли вони перебувають на відстані у 100 метрів, чотирилапа вже може дати знати, де вони заховані.



Пошук ківі / Фото SUPPLIED

Собака працює протягом 6-місячного сезону розмноження, але не відпочиває іншу половину року. Вона їде на острів Мотуара, щоб спостерігати за пташенятами. А також кожні 12 – 14 місяців вишукує ківі для заміни батареї на їхніх передавачах.

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Проте Рейн час вийти на пенсію. "Зараз вона виходить на етап, коли насолоджується диваном більше, ніж раніше. Вона все одно буде ходити з нами в походи, але вихід на пенсію дасть їй більше шансів відпочити", – додав Ієн Грем.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.