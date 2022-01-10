Иен Грэм вместе с Рейном помогали сохранять редкий вид птиц – киви, чтобы увеличить их популяцию.

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Известно, что собака нашла 1700 киви и являлась важным помощником. Благодаря ей популяция увеличилась со 160 до 600 птиц.

Как спасают киви

Рейн была специально обученной собакой для безопасного отслеживания киви в дикой природе. Она находит яйца птиц, которые являются мишенью для хищников.



Рейн ищет птиц / Фото SUPPLIED

Тогда их забирают и высаживают в Центре дикой природы Западного побережья, затем доставляют в заповедник примерно на 2 месяца. Только когда киви становятся достаточно большими, их отправляют на остров Мотуара, где выпускают в дикую природу.

Каждая выпущенная птица оснащена передатчиком. "Когда видим 50% падения активности кормления, мы понимаем, что киви гнездятся", – сообщил Грэм.

Приблизительно через 30 дней Грэм и Рейн отправляются на поиски яиц. По словам хозяина, когда они находятся на расстоянии 100 метров, четырехлапая уже может дать знать, где они спрятаны.



Поиск киви / Фото SUPPLIED

Собака работает в течение 6-месячного сезона размножения, но не отдыхает другую половину года. Она едет на остров Мотуара, чтобы наблюдать птенцов. А также каждые 12 – 14 месяцев выискивает киви для замены батареи на их передатчиках.

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Однако Рейн пора выйти на пенсию. "Сейчас она выходит на этап, когда наслаждается диваном больше чем раньше. Она все равно будет ходить с нами в походы, но выход на пенсию даст ей больше шансов отдохнуть", – добавил Иен Грэм.