Первое знакомство вашего любимца с новым домом может стать увлекательным и даже сентиментальным событием, однако оно требует подготовки. Какие шаги необходимо сделать еще до того, как в вашем доме появится новый любимец? Что нужно приобрести и как вести себя, только приведя в дом нового жителя?

Независимо от того, будет у вас дома жить взрослый кот или маленький котенок, нужно принять ряд мер, касающихся организационной стороне вопроса. В частности относительно кормления, ухода и развлечений нового любимца.

Что нужно приобрести:

Надежную переносную клетку.

Две миски – для корма и для воды. Выбирайте керамическую или стеклянную посуду, которая легко моется.

– для корма и для воды. Выбирайте керамическую или стеклянную посуду, которая легко моется. Кошачий туалет и подставка для него. Лучше купить тот же тип туалета, которым котенок ранее пользовался у продавца или в кошачьем приюте. Это нужно до тех пор, пока любимец не привыкнет к новой обстановке и не запомнит, как пользоваться туалетом на новом месте.

и подставка для него. Лучше купить тот же тип туалета, которым котенок ранее пользовался у продавца или в кошачьем приюте. Это нужно до тех пор, пока любимец не привыкнет к новой обстановке и не запомнит, как пользоваться туалетом на новом месте. Кошачью лежанку . Из соображений безопасности и удобства можно купить лежак, который приподнят над полом.

. Из соображений безопасности и удобства можно купить лежак, который приподнят над полом. Приспособления для стрижки и чистки шерсти .

. Лубяной столбик для точки ногтей или столбик с древесной коры. Эти вещи позволят коготкам вашего любимца всегда оставаться в отличном состоянии и, скорее всего, сохранят от них мебель.

или столбик с древесной коры. Эти вещи позволят коготкам вашего любимца всегда оставаться в отличном состоянии и, скорее всего, сохранят от них мебель. Игрушки . Скорее всего, любимой забавой вашего питомца будет игра с теми вещами, которыми будете управлять вы сами. Например, с мягкими игрушками на резинке, на которые котенок будет нападать как на кажущуюся добычу.

. Скорее всего, любимой забавой вашего питомца будет игра с теми вещами, которыми будете управлять вы сами. Например, с мягкими игрушками на резинке, на которые котенок будет нападать как на кажущуюся добычу. Корм для котов. В течение как минимум одной недели кормите своего нового домашнего любимца той же пищей, к которой он привык у бывшего хозяина или в приюте для кошек. Лишь через некоторое время можно постепенно перевести его на другой рацион, который кажется вам более полезным и подходящим для вашего любимца.

Выберите для любимца ветеринара и получите его контактные данные. Если у вас нет ветеринара на примете, спросите рекомендации кого-нибудь из местных хозяев котов о хорошей клиники. Гораздо легче и спокойнее с психологической точки зрения заранее знать, куда обратиться, если ваш любимец почувствует себя нехорошо или возникнет необходимость в его стерилизации.

Как вести себя владельцу, чтобы не напугать нового любимца

Несмотря на волнение, старайтесь оставаться спокойными – хотя бы для того, чтобы не напугать и не смутить вашего любимца в новой для него обстановке.

Убедитесь, что вы в состоянии уделить вашему любимцу достаточно времени, необходимого ему для адаптации в новой обстановке. Помогите коту как можно скорее войти в привычный ритм жизни. Для этого вы можете некоторое время работать из дома или потратить несколько выходных на общение с новым любимцем.

Первые дни кота в новом доме: важные советы

Чрезмерный интерес и возбуждение могут напугать нового любимца . Это касается гиперактивного поведения детей или других животных, которые уже есть в вашем доме. Стоит следить за ними до тех пор, пока кот хоть немного не привыкнет к непривычной обстановке.



. Это касается гиперактивного поведения детей или других животных, которые уже есть в вашем доме. Стоит следить за ними до тех пор, пока кот хоть немного не привыкнет к непривычной обстановке. Как только вы выберете имя для кота, используйте его каждый раз , когда будете обращаться к своему любимцу. Тогда котенок очень быстро выучит свое имя и привыкнет к нему.



, когда будете обращаться к своему любимцу. Тогда котенок очень быстро выучит свое имя и привыкнет к нему. Переживания в связи с новой обстановкой могут крайне утомить вашего любимца , особенно если это крошечный котенок. Очень скоро он захочет вздремнуть. Чтобы ваш любимец мог хорошенько отдохнуть, поставьте его лежанку в каком-то тихом, теплом и уютном месте, подальше от шума и сквозняков.



, особенно если это крошечный котенок. Очень скоро он захочет вздремнуть. Чтобы ваш любимец мог хорошенько отдохнуть, поставьте его лежанку в каком-то тихом, теплом и уютном месте, подальше от шума и сквозняков. Кошачий туалет должен быть расположен в спокойном и легко доступном для котенка месте , где вашего любимца никто не побеспокоит. Кроме того, туалет нужно разместить как можно дальше от лежанки и места для еды.



, где вашего любимца никто не побеспокоит. Кроме того, туалет нужно разместить как можно дальше от лежанки и места для еды. Кормите своего любимца маленькими порциями несколько раз в день. Кроме пользы для здоровья, это поможет вам сформировать по-настоящему крепкую и доверчивую связь с вашим любимцем.



Не отпускайте нового любимца на улицу в течение первых 2 – 3 недель. Так он успеет привыкнуть к вам и окружающей обстановке с ее незнакомыми звуками и запахами.

Необходимо убедиться, что в доме закрыты все двери и окна , чтобы ваш питомец не выбежал без вашего ведома на улицу.



, чтобы ваш питомец не выбежал без вашего ведома на улицу. Помните, что новая незнакомая обстановка, может серьезно пугать вашего любимца, вследствие чего он будет выглядеть слегка смущенным и подавленным . Поэтому будьте готовы к тому, что котенок может быть сначала немного скованным и замкнутым.



. Поэтому будьте готовы к тому, что котенок может быть сначала немного скованным и замкнутым. Если вы взяли кошку из приюта или из центра спасения бездомных животных, надо спросить у сотрудников этой организации, что они знают о вкусах и пристрастиях вашего нового питомца. Вполне возможно, есть что-то, что вы могли бы предложить своему любимцу для его успокоения.

Дополнительную информацию и полезные советы о том, как можно лучше ухаживать за новым животным, заботиться о его здоровье и помочь ему скорее привыкнуть к незнакомой обстановке, читайте по этой ссылке.

Пусть новый любимец принесет в ваш дом любовь, уют и веселье, будет здоровым, бодрым и послушным!