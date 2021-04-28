Для того чтобы ваш котенок был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Как выбрать правильный и полезный рацион для малыша?

Тщательно подобранный рацион и полезная пища будут способствовать здоровому росту и развитию вашего котенка. Сначала кажется, что выбор кормов для котят очень большой. Вам может быть непросто разобраться в нем. Но, в конце концов, вы сможете найти корм для любого образа жизни и состояния здоровья вашего котенка.

Корм для котят отличается повышенным содержанием протеина, необходимого для роста вашего питомца. Также в нем больше кальция, магния, фосфора, цинка и железа, которые укрепляют кости и зубы котенка.

Если любимец не имеет медицинских противопоказаний, окончательный выбор: сухой или мягкий корм – остается за вами (и, конечно, за вашим пушистым другом).

Какой корм выбрать: сухой или влажный

Особенности сухого корма

Сухой корм легко взвешивать и использовать. Кроме того, по сравнению с влажным кормом, он гораздо дольше сохраняет свои пищевые свойства в распакованном виде.

Сухой корм помогает сохранять зубы котенка здоровыми. Кошка вынуждена активно пережевывать пищу, что иногда занимает у нее больше времени.

Обычно кошки любят хрустящий сухой корм и не любят, когда в него попадает влага.

Особенности влажного корма

Некоторым кошкам больше нравится запах и вкус мягкого корма, ведь он более ароматный и нежный при пережевывании, чем сухой корм.

Дополнительное удобство использования влажного корма заключается в том, что он продается в порционных упаковках. Благодаря этому ваша кошка каждый раз будет наслаждаться свежей и нежной пищей.

Влажный корм обеспечит кошке дополнительное потребление воды.

Как правильно кормить котенка

Привычки играют особую роль в жизни котят, поэтому необходимо как можно быстрее приучить вашего питомца к строгому распорядку дня.

Старайтесь кормить котенка в одно и то же время, выбирая для этого тихое, спокойное и уединенное место, находящееся как можно дальше от лотка.

Для кормления выберите поверхность, которую легко чистить, или используйте специальный набор для кормления котят. Используйте только чистую посуду, ведь котята самом деле очень требовательны.

Некоторым кошкам нравятся неглубокие миски или блюдца. Использование такой посуды поможет немного замедлить процесс принятия пищи, что крайне важно для активных и суетливых котят, которые едят слишком быстро.

Если у вас дома живут несколько котят, убедитесь, что их миски разделены и не стоят рядом. Это поможет избежать конфликтов между воспитанниками.

Если котята совсем не ладят между собой, придется организовать для них кормление в разных комнатах.

Как организовать питание котенка

Как изменить рацион вашего котенка?

Пищеварительная система котенка может быть очень чувствительной, поэтому менять рацион нужно только в исключительных случаях, чтобы не навредить желудку малыша.

Чтобы ваш любимец оставался счастливым и здоровым, лучше придерживаться того рациона, к которому котенок уже успел привыкнуть у бывшего хозяина или в приюте для кошек. Конечно, при условии, что это питание является сбалансированным и содержит достаточное количество питательных веществ.

Если ваш котенок болен, внезапно теряет аппетит или начинает есть меньше, чем обычно – нужно немедленно проконсультироваться с ветеринарным врачом.

Если ветеринарный врач все же посоветует вам изменить рацион котенка, помните, что нужно делать это постепенно, чтобы не навредить пищеварительной системе животного.

Советы , которые помогут вам изменить рацион котенка

Поставьте перед котенком старый и новый корма в разных мисках, чтобы он мог попробовать каждый из них.

После того как котенок попробует новую еду, добавьте немного нового корма в миску со старым.

В течение 7 – 10 дней постепенно увеличивайте количество нового корма и уменьшайте количество старого, пока ваш питомец не перейдет на новый рацион полностью. В этом процессе не спешите и помните, что в некоторых случаях может потребоваться больше времени.

Если рацион котенка нужно изменить по медицинским причинам, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом относительно того, когда и как это лучше сделать.

Если вы переводите котенка с влажного корма на сухой, помните, что вашему любимцу придется активнее пережевывать пищу, а значит, ему нужно больше воды. Возможно, котенок будет съедать корм не за раз, а за несколько подходов.

Сухой корм дает больше энергии, чем влажный. Поэтому при переходе на влажный корм может понадобиться больший размер порции, чтобы сохранить прежнее количество калорий, которое потреблял котенок. И не забывайте: независимо от возраста вашего питомца, в его миске всегда должно быть достаточно свежей и чистой питьевой воды.