Перше знайомство вашого улюбленця з новою домівкою може стати захоплюючою і навіть сентиментальною подією, однак воно вимагає підготовки. Які кроки необхідно зробити ще до того, як у вашому будинку з’явиться новий улюбленець? Що потрібно придбати та як поводити себе, щойно привівши у дім нового жителя?

Незалежно від того, буде у вас вдома жити дорослий кіт або маленьке кошеня, потрібно вжити низку заходів, які стосуються організаційної сторони питання. Зокрема щодо годування, догляду і розваг нового улюбленця.

Що потрібно придбати:

Надійну переносну клітку .

. Дві миски – для корму і для води. Вибирайте керамічний або скляний посуд, який легко миється.

– для корму і для води. Вибирайте керамічний або скляний посуд, який легко миється. Котячий туалет і підставка для нього. Найкраще купити той же тип туалету, яким кошеня раніше користувалося у продавця або в котячому притулку. Це потрібно доти, поки улюбленець не звикне до нової обстановки і не запам'ятає, як користуватися туалетом на новому місці.

і підставка для нього. Найкраще купити той же тип туалету, яким кошеня раніше користувалося у продавця або в котячому притулку. Це потрібно доти, поки улюбленець не звикне до нової обстановки і не запам'ятає, як користуватися туалетом на новому місці. Котячу лежанку . З міркувань безпеки та зручності можна купити лежак, піднятий над підлогою.

. З міркувань безпеки та зручності можна купити лежак, піднятий над підлогою. Пристосування для стрижки та чищення шерсті .

. Луб'яний стовпчик для точки нігтів або стовпчик з деревної кори. Ці речі дозволять кігтикам вашого улюбленця завжди залишатися у відмінному стані і, найімовірніше, збережуть від них меблі.

або стовпчик з деревної кори. Ці речі дозволять кігтикам вашого улюбленця завжди залишатися у відмінному стані і, найімовірніше, збережуть від них меблі. Іграшки . Найімовірніше, улюбленою забавою вашого улюбленця буде гра з тими речами, якими будете керувати ви самі. Наприклад, з м'якими іграшками на гумці, на які кошеня нападатиме як на уявну здобич.

. Найімовірніше, улюбленою забавою вашого улюбленця буде гра з тими речами, якими будете керувати ви самі. Наприклад, з м'якими іграшками на гумці, на які кошеня нападатиме як на уявну здобич. Корм для котів. Протягом як мінімум одного тижня годуйте свого нового домашнього улюбленця тієї ж їжею, до якої він звик у колишнього господаря або в притулку для котів. Лише через деякий час можна поступово перевести його на інший раціон, який здається вам більш корисним і відповідним для вашого улюбленця.

Оберіть для улюбленця ветеринара і отримайте його контактні дані. Якщо ви не маєте ветеринара на приміті, спитайте рекомендацію кого-небудь з місцевих господарів котів щодо хорошої клініки. Набагато легше і спокійніше з психологічної точки зору заздалегідь знати, куди звернутися, якщо ваш улюбленець відчує себе недобре або виникне потреба в його стерилізації.

Як поводитися власнику, щоб не налякати нового улюбленця

Незважаючи на хвилювання, намагайтеся залишатися спокійними – хоча б для того, щоб не налякати і не збентежити вашого улюбленця в новій для нього обстановці.

Переконайтеся, що ви в стані приділити вашому улюбленцю достатньо часу, необхідного йому для адаптації в новій обстановці. Допоможіть коту якомога швидше увійти в звичний ритм життя. Для цього ви можете деякий час працювати з дому або витратити кілька вихідних на спілкування з новим улюбленцем.

Перші дні кота у новому домі: важливі поради

Надмірний інтерес і збудження можуть налякати нового улюбленця . Це стосується гіперактивної поведінки дітей чи інших тварин, які вже є у вашому домі. Варто наглядати за ними доти, доки кіт хоч трохи не звикне до незвичної обстановки.

Щойно ви оберете ім’я для кота, використовуйте його кожен раз , коли будете звертатися до свого улюбленця. Тоді кошеня дуже швидко вивчить власне ім'я і звикне до нього.

Переживання в зв'язку з новою обстановкою можуть вкрай втомити вашого улюбленця , особливо якщо це крихітне кошеня. Дуже скоро воно захоче подрімати. Щоб ваш улюбленець міг гарненько відпочити, поставте його лежанку в якомусь тихому, теплому і затишному місці, подалі від шуму і протягів.

Котячий туалет повинен бути розташований в спокійному і легко доступному для кошеняти місці, де вашого улюбленця ніхто не потурбує. Крім того, туалет потрібно розмістити якомога далі від лежанки і місця для їжі.

Годуйте свого улюбленця маленькими порціями кілька разів на день. Крім користі для здоров'я, це допоможе вам сформувати по-справжньому міцний і довірливий зв'язок з вашим улюбленцем.

Не випускайте нового улюбленця на вулицю протягом перших 2 – 3 тижнів. Так він встигне звикнути до вас і навколишнього оточення з його незнайомими звуками і запахами.

Необхідно впевнитися, що в будинку закриті всі двері і вікна , щоб ваш вихованець не вибіг без вашого відома на вулицю.

Пам'ятайте, що нова незнайома обстановка, може серйозно лякати вашого улюбленця, внаслідок чого він буде виглядати злегка збентеженим і пригніченим . Тому будьте готові до того, що кошеня може бути спочатку трохи скутим і замкнутим.

Якщо ви взяли кішку з притулку або з центру порятунку бездомних тварин, треба запитати у співробітників цієї організації, що вони знають про смаки та уподобання вашого нового вихованця. Цілком можливо, є щось, що ви могли б запропонувати своєму улюбленцю для його заспокоєння.

Додаткову інформацію та корисні поради про те, якнайкраще доглядати за новим улюбленцем, піклуватися про його здоров'я і допомогти йому скоріше звикнути до незнайомої обстановки, читайте за цим посиланням.

Хай новий улюбленець принесе у ваш дім любов, затишок і веселощі, буде здоровим, жвавим і слухняним!