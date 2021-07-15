Первую Котохатку из рюкзаков обустроили в Киеве: скоро появятся следующие

На левом берегу столицы бездомные котики обрели место, чтобы отдохнуть и в безопасности поспать. Котохатку, которую смонтировали из рюкзаков службы доставки Rocket, уже выставили на улицу.

Кошачья "трехэтажка" в Киеве – это первый тестовый вариант домика. В компании Rocket 24 каналу рассказали: поражены, как люди заинтересовались проектом и планируют построить еще несколько таких.

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Следующие домики будут всесезонные

Котохатку установили на Левом берегу Киева, где за ней будут следить неравнодушные люди. Точную локацию не разглашают для безопасности пушистиков. Место для обустройства искали с помощью фейсбука. Тот, кто предложил лучший вариант размещения, получил промокод на заказ на 500 гривен.

Были 2 критерия для местоположения:

оно должно быть безопасным для пушистиков;

о домике кто-то должен заботиться.



Рядом с Котохаткой люди ставят бездомным животным пищу / Фото Rocket

Компания отмечает: учли недостатки, которые нужно исправить. Поэтому следующие Котохатки будут немного видоизменены. В частности речь идет о том, чтобы адаптировать их под разные времена года: чтобы и зимой было тепло, и летом было не слишком жарко.

Мы очень впечатлены интересом и отзывами аудитории, видим запросы от жителей других городов, поэтому планируем расширять географию,

– рассказали в компании.

Как возникла идея построить Котохатку

Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina® , разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.

С инициативой выступила благотворительная организация Yapomoga. Идея проекта связана с ребрендингом сервиса доставки еды Rocket, который ранее назывался Raketa. Возникла необходимость утилизировать рюкзаки со старыми логотипами.



Точный адрес Котохатки не называют в целях безопасности кошек / Фото Rocket

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В связи с изменением названия, старые рюкзаки стали неактуальными. Именно в этот момент "Япомога" обратилась с идеей сделать Котохату.

В результате этот проект объединил сразу несколько миссий: благотворительную – помощь бездомным котикам и экологическую (дать вторую жизнь рюкзакам),

– рассказали в Rocket.

Инициаторы готовятся масштабировать этот проект и делать аналогичные Котохатки для других городов. Например, следующую планируют открыть в Одессе.