Кошачья "трехэтажка" в Киеве – это первый тестовый вариант домика. В компании Rocket 24 каналу рассказали: поражены, как люди заинтересовались проектом и планируют построить еще несколько таких.
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Следующие домики будут всесезонные
Котохатку установили на Левом берегу Киева, где за ней будут следить неравнодушные люди. Точную локацию не разглашают для безопасности пушистиков. Место для обустройства искали с помощью фейсбука. Тот, кто предложил лучший вариант размещения, получил промокод на заказ на 500 гривен.
Были 2 критерия для местоположения:
- оно должно быть безопасным для пушистиков;
- о домике кто-то должен заботиться.
Рядом с Котохаткой люди ставят бездомным животным пищу / Фото Rocket
Компания отмечает: учли недостатки, которые нужно исправить. Поэтому следующие Котохатки будут немного видоизменены. В частности речь идет о том, чтобы адаптировать их под разные времена года: чтобы и зимой было тепло, и летом было не слишком жарко.
Мы очень впечатлены интересом и отзывами аудитории, видим запросы от жителей других городов, поэтому планируем расширять географию,
– рассказали в компании.
Как возникла идея построить Котохатку
С инициативой выступила благотворительная организация Yapomoga. Идея проекта связана с ребрендингом сервиса доставки еды Rocket, который ранее назывался Raketa. Возникла необходимость утилизировать рюкзаки со старыми логотипами.
Точный адрес Котохатки не называют в целях безопасности кошек / Фото Rocket
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В связи с изменением названия, старые рюкзаки стали неактуальными. Именно в этот момент "Япомога" обратилась с идеей сделать Котохату.
В результате этот проект объединил сразу несколько миссий: благотворительную – помощь бездомным котикам и экологическую (дать вторую жизнь рюкзакам),
– рассказали в Rocket.
Инициаторы готовятся масштабировать этот проект и делать аналогичные Котохатки для других городов. Например, следующую планируют открыть в Одессе.