Котяча "триповерхівка" у Києві – це перший тестовий варіант будиночка. У компанії Rocket 24 каналу розповіли: вражені, як люди зацікавилися проєктом і планують збудувати ще декілька таких.

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Наступні будиночки будуть всесезонні

Котохатку встановили на Лівому березі Києва, де за нею слідкуватимуть небайдужі люди. Точну локацію не розголошують задля безпеки пухнастих. Місце для облаштування шукали за допомогою фейсбуку. Той, хто запропонував найкращий варіант розміщення, отримав промокод на замовлення на 500 гривень.

Були 2 критерії для місця розташування:

воно мало бути безпечним для пухнастиків;

про домівку хтось має дбати.



Поруч із Котохаткою люди ставлять бездомним тваринам їжу / Фото Rocket

Компанія зазначає: врахували недоліки, які потрібно виправити. Відтак наступні Котохатки будуть трохи видозмінені. Зокрема йдеться про те, щоб адаптувати їх під різні пори року: щоб і взимку було тепло, і влітку було не надто спекотно.

Ми дуже вражені зацікавленістю і відгуками аудиторії, бачимо запити від мешканців інших міст, тому плануємо розширювати географію,

– розповіли у компанії.

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

Як виникла ідея збудувати Котохатку

З ініціативою виступила благодійна організація Yapomoga. Ідея проєкту пов'язана з ребрендингом сервісу доставки їжі Rocket, який раніше називався Raketa. Виникла необхідність утилізувати рюкзаки зі старими логотипами.



Точну адресу Котохатки не називають задля безпеки котів / Фото Rocket

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У зв'язку зі зміною назви, старі рюкзаки стали неактуальними. Саме в цей момент "Япомога" звернулася з ідеєю зробити Котохату.

У результаті цей проєкт об'єднав одразу декілька місій: благодійну – допомога безпритульним котикам і екологічну (дати друге життя рюкзакам),

– розповіли у Rocket.

Ініціатори готуються масштабувати цей проєкт і робити аналогічні Котохатки для інших міст. Наприклад, наступну планують відкрити в Одесі.