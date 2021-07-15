Рятувальників викликали 13 липня. Тоді вони й підняли маленького птаха назад у гніздо.

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Надзвичайники швидко врятували птаха

У місті Виноградові трапився інцидент – з гнізда випало лелеченя. Коли місцеві мешканці помітили це, то викликали фахіців. Люди повідомили, що гніздо розміщене на електроопорі біля їхнього двору.

Рятуальники на Закарпатті
Рятувальники приїхали на виклик, щоб врятувати лелеченя / ДСНС у Закарпатській області

Надзвичайники пригадали, що власними силами люди не змогли повернути птаха до гнізда, тож попросили допомоги фахівців.

Бійцям 18-ї державної пожежно-рятувальної частини знадобилося кілька хвилин, щоб повернути стурбованим лелекам їхнє дитинча,
– розповіли в службі.

Лелеченя врятували на Закарпатті
Рятувальник вже не вперше рятує тварин / Фото ДСНС у Закарпатській області

У відомстві відзначили, що це не перше врятоване життя виноградівського надзвичайника Тараса Бровдія. Проте цього разу лелеченя було маленьким – це можна помітити на фото.

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