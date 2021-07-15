Рятувальників викликали 13 липня. Тоді вони й підняли маленького птаха назад у гніздо.

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Надзвичайники швидко врятували птаха

У місті Виноградові трапився інцидент – з гнізда випало лелеченя. Коли місцеві мешканці помітили це, то викликали фахіців. Люди повідомили, що гніздо розміщене на електроопорі біля їхнього двору.



Рятувальники приїхали на виклик, щоб врятувати лелеченя / ДСНС у Закарпатській області

Надзвичайники пригадали, що власними силами люди не змогли повернути птаха до гнізда, тож попросили допомоги фахівців.

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Бійцям 18-ї державної пожежно-рятувальної частини знадобилося кілька хвилин, щоб повернути стурбованим лелекам їхнє дитинча,

– розповіли в службі.



Рятувальник вже не вперше рятує тварин / Фото ДСНС у Закарпатській області

У відомстві відзначили, що це не перше врятоване життя виноградівського надзвичайника Тараса Бровдія. Проте цього разу лелеченя було маленьким – це можна помітити на фото.

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