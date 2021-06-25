Ученые изучали следы чешуек латимерии, найденные в музеях. Для этого они использовали технику, аналогичную методике изучения годовых колец, которые указывают на возраст деревьев.

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Могут быть беременными до 5 лет

Согласно новому исследованию, латимерию вполне может жить до 100 лет. Ученые выяснили, что самки латимерии могут размножаться в в пожилом возрасте и даже быть беременными до 5 лет.

Ведь латимерия медленно развивается и приобретает половую зрелость. Более того, она имеет немного молодняка.



Латимерии могут жить долго, однако они имеют немного молодняка / Фото Getty Images

Эти рыбы чувствительны к таким факторам вимирання, как изменение климата и чрезмерный вылов рыбы.

Обратите внимание! Живые ископаемые – это собирательное название существующих видов растений и животных, которые почти полностью вымерли десятки или сотни миллионов лет назад. Они, как правило, живут на определенных отдельных территориях. Их сохранение облегчается при изоляции от современных конкурентов или хищников.

Рыбу считали вымершей

Рыбу латимерию (или целакант) ученые уже считали вымершей, но в 1938 году ее случайно поймали рыбаки в Южной Африке.

Впоследствии обнаружили два вида рыб:

один живет у восточного побережья Африки;

другой – у побережья острова Сулавеси в Индонезии.

Африканский вид считается находящимся под угрозой исчезновения. Ученые предполагают, что возможно осталось только несколько особей.

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Существует два вида рыбы, один из которых под угрозой исчезновения / Фото Getty Images

Похоже, что латимерия имеет одну из самых длительных, если не самую продолжительную, жизнь среди морских рыб, близкую к длительности жизни глубоководных акул и большеголова атлантического,

– рассказал ученый Келиг Маэ.

Он работает в исследовательском отделе рыболовства в Северном море, во французском городе Булонь-сюр-мер.

Вид снова под угрозой

"Наши результаты показывают, что они могут оказаться под еще большей угрозой, чем ожидалось, по причине их уникальной истории жизни" , – говорит Келиг Маэ.

Ученый считает, что новые данные о биологии и истории жизни латимерии важны для сохранения и управления видом.

Предки латимерии существовали еще 420 мильйонов лет назад , пережили движение континентов и падения на Землю астероида, который, вероятно, уничтожил динозавров.

, пережили движение континентов и падения на Землю астероида, который, вероятно, уничтожил динозавров. К примеру, живя в пещерах на дне океана, рыба может вырасти до 1,8 метра и весить более 90 килограмм.

Кстати, в будущих исследованиях ученые хотят выяснить, – связана ли медленная скорость развития латимерии с температурой океана . Это поможет понять, как последствия изменения климата влияют на вид.