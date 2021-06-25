Ученые изучали следы чешуек латимерии, найденные в музеях. Для этого они использовали технику, аналогичную методике изучения годовых колец, которые указывают на возраст деревьев.
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Могут быть беременными до 5 лет
Согласно новому исследованию, латимерию вполне может жить до 100 лет. Ученые выяснили, что самки латимерии могут размножаться в в пожилом возрасте и даже быть беременными до 5 лет.
Ведь латимерия медленно развивается и приобретает половую зрелость. Более того, она имеет немного молодняка.
Латимерии могут жить долго, однако они имеют немного молодняка / Фото Getty Images
Эти рыбы чувствительны к таким факторам вимирання, как изменение климата и чрезмерный вылов рыбы.
Рыбу считали вымершей
Рыбу латимерию (или целакант) ученые уже считали вымершей, но в 1938 году ее случайно поймали рыбаки в Южной Африке.
Впоследствии обнаружили два вида рыб:
- один живет у восточного побережья Африки;
- другой – у побережья острова Сулавеси в Индонезии.
Африканский вид считается находящимся под угрозой исчезновения. Ученые предполагают, что возможно осталось только несколько особей.
Существует два вида рыбы, один из которых под угрозой исчезновения / Фото Getty Images
Похоже, что латимерия имеет одну из самых длительных, если не самую продолжительную, жизнь среди морских рыб, близкую к длительности жизни глубоководных акул и большеголова атлантического,
– рассказал ученый Келиг Маэ.
Он работает в исследовательском отделе рыболовства в Северном море, во французском городе Булонь-сюр-мер.
Вид снова под угрозой
"Наши результаты показывают, что они могут оказаться под еще большей угрозой, чем ожидалось, по причине их уникальной истории жизни", – говорит Келиг Маэ.
Ученый считает, что новые данные о биологии и истории жизни латимерии важны для сохранения и управления видом.
- Предки латимерии существовали еще 420 мильйонов лет назад, пережили движение континентов и падения на Землю астероида, который, вероятно, уничтожил динозавров.
- К примеру, живя в пещерах на дне океана, рыба может вырасти до 1,8 метра и весить более 90 килограмм.
Кстати, в будущих исследованиях ученые хотят выяснить, – связана ли медленная скорость развития латимерии с температурой океана. Это поможет понять, как последствия изменения климата влияют на вид.
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