Ученые изучали следы чешуек латимерии, найденные в музеях. Для этого они использовали технику, аналогичную методике изучения годовых колец, которые указывают на возраст деревьев.

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Могут быть беременными до 5 лет

Согласно новому исследованию, латимерию вполне может жить до 100 лет. Ученые выяснили, что самки латимерии могут размножаться в в пожилом возрасте и даже быть беременными до 5 лет. 

Ведь латимерия медленно развивается и приобретает половую зрелость. Более того, она имеет немного молодняка.

Латимерия живет до 100 лет
Латимерии могут жить долго, однако они имеют немного молодняка / Фото Getty Images

Эти рыбы чувствительны к таким факторам вимирання, как изменение климата и чрезмерный вылов рыбы.

Рыбу считали вымершей

Рыбу латимерию (или целакант) ученые уже считали вымершей, но в 1938 году ее случайно поймали рыбаки в Южной Африке.

Впоследствии обнаружили два вида рыб:

  • один живет у восточного побережья Африки;
  • другой – у побережья острова Сулавеси в Индонезии.

Африканский вид считается находящимся под угрозой исчезновения. Ученые предполагают, что возможно осталось только несколько особей.

Латимерия живет до 100 лет
Существует два вида рыбы, один из которых под угрозой исчезновения / Фото Getty Images

Похоже, что латимерия имеет одну из самых длительных, если не самую продолжительную, жизнь среди морских рыб, близкую к длительности жизни глубоководных акул и большеголова атлантического,
 рассказал ученый Келиг Маэ.

Он работает в исследовательском отделе рыболовства в Северном море, во французском городе Булонь-сюр-мер.

Вид снова под угрозой 

"Наши результаты показывают, что они могут оказаться под еще большей угрозой, чем ожидалось, по причине их уникальной истории жизни", – говорит Келиг Маэ.

Ученый считает, что новые данные о биологии и истории жизни латимерии важны для сохранения и управления видом.

  • Предки латимерии существовали еще 420 мильйонов лет назад, пережили движение континентов и падения на Землю астероида, который, вероятно, уничтожил динозавров.
  • К примеру, живя в пещерах на дне океана, рыба может вырасти до 1,8 метра и весить более 90 килограмм. 

Кстати, в будущих исследованиях ученые хотят выяснить, – связана ли медленная скорость развития латимерии с температурой океана. Это поможет понять, как последствия изменения климата влияют на вид. 

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