Вчені вивчали сліди лусочок латимерії, знайдені в музеях. Для цього вони використали техніку, аналогічну методиці вивчення річних кілець, які вказують на вік дерев.
Читайте більше Дієта для тварин: поєднання сухого та волого кормів для підтримки здоров'я улюбленців
Можуть бути вагітними до 5 років
Згідно з новим дослідженням, латимерія справді може жити до 100 років. Вчені з'ясували, що самки латимерії можуть розмножуватися в похилому віці та навіть бути вагітними до 5 років.
Адже латимерія повільно розвивається та набуває статевої зрілості. Ба більше, вона має небагато молодняку.
Латимерії можуть жити довго, проте вони мають небегато молодняку / Фото Getty Images
Ці риби вразливі до таких чинників вимирання, як зміна клімату та надімірний вилов риби.
Рибу вважали вимерлою
Рибу латимерію (або целакант) вчені вже вважали вимерлою, та в 1938 році її випадково спімали рибаки в Південній Африці.
Згодом виявили два види риб:
- один живе біля східного узбережжя Африки;
- інший – біля узбережжя острову Сулавесі в Індонезії.
Африканський вид вважається таким, що перебуває під загрозою зникнення. Вчені припускають, що можливо залишилося лише кількасот особин.
Існує два види риби, один з яких під загрозою зникнення / Фото Getty Images
Схоже, що латимерія має одне з найбільш тривалих, якщо не найтриваліше, життя серед морських риб, близьке до тривалості життя глибоководних акул та великоголова атлантичного,
– розповів вчений Келіг Мае.
Він працює у Дослідницькому відділі рибальства в Північному морі, що у французькому місті Булонь-сюр-мер.
Вид знову під загрозою
"Наші результати показують, що вони можуть виявитися під ще більшою загрозою, ніж очікувалося, через їхню унікальну історію життя, – каже Келіг Мае.
Вчений вважає, що нові дані про біологію та історію життя латимерії важливі для збереження та управління видом.
- Предки латимерії існували ще 420 мільйонів років тому, пережили рух континентів і падіння на Землю астероїда, який, ймовірно, знищив динозаврів.
- Приміром, живучи в печерах на дні океану, риба може вирости до 1,8 метра та важити понад 90 кілограм.
До речі, у майбутніх дослідженнях вчені хочуть з'ясувати, – чи пов'язана повільна швидкість розвитку латимерії з температурою океану. Це допоможе зрозуміти, як наслідки зміни клімату впливають на вид.
Читайте також Величезні метрові пацюки можуть стати милими домашніми тваринами: фото, відео