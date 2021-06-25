Вчені вивчали сліди лусочок латимерії, знайдені в музеях. Для цього вони використали техніку, аналогічну методиці вивчення річних кілець, які вказують на вік дерев.

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Можуть бути вагітними до 5 років

Згідно з новим дослідженням, латимерія справді може жити до 100 років. Вчені з'ясували, що самки латимерії можуть розмножуватися в похилому віці та навіть бути вагітними до 5 років.

Адже латимерія повільно розвивається та набуває статевої зрілості. Ба більше, вона має небагато молодняку.



Латимерії можуть жити довго, проте вони мають небегато молодняку / Фото Getty Images

Ці риби вразливі до таких чинників вимирання, як зміна клімату та надімірний вилов риби.

Зверніть увагу! Живі викопні – це збірна назва існуючих видів рослин і тварин, які майже повністю вимерли десятки або сотні мільйонів років тому. Вони, як правило, живуть на певних окремих територіях. Їх збереження полегшується при ізоляції від сучасніших конкурентів чи хижаків.

Рибу вважали вимерлою

Рибу латимерію (або целакант) вчені вже вважали вимерлою, та в 1938 році її випадково спімали рибаки в Південній Африці.

Згодом виявили два види риб:

один живе біля східного узбережжя Африки;

інший – біля узбережжя острову Сулавесі в Індонезії.

Африканський вид вважається таким, що перебуває під загрозою зникнення. Вчені припускають, що можливо залишилося лише кількасот особин.

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Існує два види риби, один з яких під загрозою зникнення / Фото Getty Images

Схоже, що латимерія має одне з найбільш тривалих, якщо не найтриваліше, життя серед морських риб, близьке до тривалості життя глибоководних акул та великоголова атлантичного,

– розповів вчений Келіг Мае.

Він працює у Дослідницькому відділі рибальства в Північному морі, що у французькому місті Булонь-сюр-мер.

Вид знову під загрозою

"Наші результати показують, що вони можуть виявитися під ще більшою загрозою, ніж очікувалося, через їхню унікальну історію життя, – каже Келіг Мае.

Вчений вважає, що нові дані про біологію та історію життя латимерії важливі для збереження та управління видом.

Предки латимерії існували ще 420 мільйонів років тому , пережили рух континентів і падіння на Землю астероїда, який, ймовірно, знищив динозаврів.

, пережили рух континентів і падіння на Землю астероїда, який, ймовірно, знищив динозаврів. Приміром, живучи в печерах на дні океану, риба може вирости до 1,8 метра та важити понад 90 кілограм.

До речі, у майбутніх дослідженнях вчені хочуть з'ясувати, – чи пов'язана повільна швидкість розвитку латимерії з температурою океану. Це допоможе зрозуміти, як наслідки зміни клімату впливають на вид.

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