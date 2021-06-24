Якщо ви завжди мріяли про екзотичного улюбленця, дізнайтеся більше про велетенських пацюків. Вони розумні, кмітливі й навіть піддаються дресируванню.

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Гамбійський хом'яковий пацюк

Одні з найбільших представників мишоподібних. Можуть виростати до 0,9 метра в довжину. У дикій природі мешкають в Африці на південь від Сахари. Іноді їх утримують як домашніх улюбленців.

Джерело: Одні з найбільших представників мишоподібних. Можуть виростати до 0,9 метра в довжину. У дикій природі мешкають в Африці на південь від Сахари. Іноді їх утримують як домашніх улюбленців.Джерело: Вікіпедія



Ці гризуни мають дуже гострий нюх / Фото Zoo-sarov

Середня вага цих гризунів від 1 до 1,5 кілограма. У дикій природі вони живуть колоніями до 20 особин. Подібно хом'якам, ці пацюки мають защічні мішки, куди ховають знайдену їжу. Іноді їх щоки роздуваються так, що вони не можуть залізти до власної нори.

Гігантські пацюки їдять овочі, комах, крабів, слимаків тощо. Але улюблена їжа щурів – пальмові плоди та ядра. Ці пацюки досить погано бачать, тому мають розвинений нюх та слух.



Ці тварини досить милі та кмітливі / Фото Picabu

Помічники військових

Завдяки гострому нюхові гамбійських пацюків використовують для пошуку мін. У 1997 році бельгієць Барт Ветьєнс здобув грант на підготовку пацюків-саперів. Для цієї справи він вирішив використовувати не лабораторних гризунів, а гігантських африканських пацюків.



Так гризуни шукають вибухівку / Фото ClassPic

Ці тваринки мають дуже гострий нюх, а ще – вони достатньо легкі, тому під ними вибухівка не детонує. Під час роботи пацюка-сапера тримають за повідок, а він уважно нюхає ділянку. Коли гризун знаходить речовину, він дряпає лапкою землю. На це місце йде людина, яка знешкоджує вибухівку.

Таких помічників використовують військові в африканських країнах, Таїланді, Камбоджі тощо.

Один із таких пацюків на прізвисько Магава став національним героєм Камбоджі й отримав золоту медаль за десятки знешкоджених мін.

Пацюки-медики

Окрім мін, гамбійські пацюки здатні "знешкоджувати" туберкульоз. Вони чітко розрізняють хворих людей і допомагають діагностувати це небезпечне захворювання.

Домашні улюбленці

Деякі люди утримують гамбійських хом'якових пацюків як домашніх улюбленців. Ці тваринки мають розвинений інтелект і можуть жити з людьми.



Дехто утримує велетенських пацюків удома / Фото Wildfauna

Звісно, не кожен наважиться тримати вдома пацюка розміром як кішка або невеликий собака. Однак із таким улюбленцем вам гарантована увага усіх гостей.

У неволі гігантські пацюки живуть 8 – 9 років.

Утримання

Для того, щоб тримати цих пацюків вдома, їм потрібно зробити просторий вольєр. Бажано обладнати у ньому кілька рівнів та розмістити різноманітні сходи й гойдалки, щоб тваринка могла розважатися.



Африканські пацюки важать до 1,5 кілограма / Фото Znaianimal

Харчування

Гамбійських пацюків цілком можна годувати кормом для гризунів. Вони будуть із задоволенням їсти фрукти, злаки, горіхи, а також комах: равликів і термітів.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

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