Если вы всегда мечтали об экзотическом питомце, узнайте больше о гигантских крысах. Они умны, сообразительны и даже поддаются дрессировке.

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Гамбийская хомяковая крыса

Одни из крупнейших представителей мышевидных. Могут вырастать до 0,9 метра в длину. В дикой природе обитают в Африке к югу от Сахары. Иногда их содержат в качестве домашних любимцев.

Источник: Википедия



Эти грызуны имеют очень острое обоняние / Фото Zoo-sarov

Средний вес этих грызунов от 1 до 1,5 килограмма. В дикой природе они живут колониями до 20 особей. Подобно хомякам, эти крысы имеют защечные мешки, куда прячут найденную пищу. Иногда их щеки раздуваются так, что они не могут залезть в собственную нору.

Гигантские крысы едят овощи, насекомых, крабов, улиток и тому подобное. Но любимая еда крыс – пальмовые плоды и ядра. Эти крысы достаточно плохо видят, поэтому имеют развитое обоняние и слух.



Эти животные довольно милые и сообразительные / Фото Picabu

Помощники военных

Благодаря острому обонянию гамбийских крыс используют для поиска мин. В 1997 году бельгиец Барт Ветьенс получил грант на подготовку крыс-саперов. Для этого дела он решил использовать не лабораторных грызунов, а гигантских африканских крыс.



Так грызуны ищут взрывчатку / Фото ClassPic

Эти животные имеют очень острое обоняние, а еще – они достаточно легкие, поэтому под ними взрывчатка не детонирует. Во время работы крысу-сапера держат за поводок, а она внимательно нюхает участок. Когда грызун находит вещество, он царапает лапкой землю. На это место идет человек, который обезвреживает взрывчатку.

Таких помощников используют военные в африканских странах, Таиланде, Камбодже и так далее.

Одна из таких крыс по кличке Магава стала национальным героем Камбоджи и получила золотую медаль за десятки обезвреженных мин.

Крысы-медики

Кроме мин, гамбийские крысы способны "обезвреживать" туберкулез. Они четко различают больных людей и помогают диагностировать это опасное заболевание.

Домашние питомцы

Некоторые люди удерживают гамбийских хомяковых крыс в качестве домашних любимцев. Эти животные имеют развитый интеллект и могут жить с людьми.



Некоторые держат гигантских крыс дома / Фото Wildfauna

Конечно, не каждый отважится держать дома крысу размером с кошку или небольшую собаку. Однако с таким любимцем вам гарантировано внимание всех гостей.

В неволе гигантские крысы живут 8 – 9 лет.

Содержание

Для того чтобы держать этих крыс дома, им нужно сделать просторный вольер. Желательно оборудовать в нем несколько уровней и разместить различные лестницы и качели, чтобы зверек мог развлекаться.



Африканские крысы весят до 1,5 килограмма / Фото Znaianimal

Питание

Гамбийских крыс вполне можно кормить кормом для грызунов. Они будут с удовольствием есть фрукты, злаки, орехи, а также насекомых: улиток и термитов.

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.

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