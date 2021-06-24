Если вы всегда мечтали об экзотическом питомце, узнайте больше о гигантских крысах. Они умны, сообразительны и даже поддаются дрессировке.
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Гамбийская хомяковая крыса
Одни из крупнейших представителей мышевидных. Могут вырастать до 0,9 метра в длину. В дикой природе обитают в Африке к югу от Сахары. Иногда их содержат в качестве домашних любимцев.
Источник: Википедия
Эти грызуны имеют очень острое обоняние / Фото Zoo-sarov
Средний вес этих грызунов от 1 до 1,5 килограмма. В дикой природе они живут колониями до 20 особей. Подобно хомякам, эти крысы имеют защечные мешки, куда прячут найденную пищу. Иногда их щеки раздуваются так, что они не могут залезть в собственную нору.
Гигантские крысы едят овощи, насекомых, крабов, улиток и тому подобное. Но любимая еда крыс – пальмовые плоды и ядра. Эти крысы достаточно плохо видят, поэтому имеют развитое обоняние и слух.
Эти животные довольно милые и сообразительные / Фото Picabu
Помощники военных
Благодаря острому обонянию гамбийских крыс используют для поиска мин. В 1997 году бельгиец Барт Ветьенс получил грант на подготовку крыс-саперов. Для этого дела он решил использовать не лабораторных грызунов, а гигантских африканских крыс.
Так грызуны ищут взрывчатку / Фото ClassPic
Эти животные имеют очень острое обоняние, а еще – они достаточно легкие, поэтому под ними взрывчатка не детонирует. Во время работы крысу-сапера держат за поводок, а она внимательно нюхает участок. Когда грызун находит вещество, он царапает лапкой землю. На это место идет человек, который обезвреживает взрывчатку.
Таких помощников используют военные в африканских странах, Таиланде, Камбодже и так далее.
Крысы-медики
Кроме мин, гамбийские крысы способны "обезвреживать" туберкулез. Они четко различают больных людей и помогают диагностировать это опасное заболевание.
Домашние питомцы
Некоторые люди удерживают гамбийских хомяковых крыс в качестве домашних любимцев. Эти животные имеют развитый интеллект и могут жить с людьми.
Некоторые держат гигантских крыс дома / Фото Wildfauna
Конечно, не каждый отважится держать дома крысу размером с кошку или небольшую собаку. Однако с таким любимцем вам гарантировано внимание всех гостей.
В неволе гигантские крысы живут 8 – 9 лет.
Содержание
Для того чтобы держать этих крыс дома, им нужно сделать просторный вольер. Желательно оборудовать в нем несколько уровней и разместить различные лестницы и качели, чтобы зверек мог развлекаться.
Африканские крысы весят до 1,5 килограмма / Фото Znaianimal
Питание
Гамбийских крыс вполне можно кормить кормом для грызунов. Они будут с удовольствием есть фрукты, злаки, орехи, а также насекомых: улиток и термитов.
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Посмотрите видео о крысах, которых держат дома
Особенности ухода за гамбийскими крысами