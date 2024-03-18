40 000 лет назад соседствовало с людьми: нашли гигантское чудовище с панцирем в 2 метра

Новый вид гигантской пресноводной черепахи был описан учеными. Они обнаружили огромную челюстную кость, принадлежавшую водному пресмыкающемуся, обитавшему тысячи лет назад в бразильской Амазонии.

Это останки одной из крупнейших пресноводных черепах, когда-либо существовавших на Земле. Панцирь этого водного гиганта достигал около 1,8 метра в длину.

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Обнаружили останки одной из крупнейших пресноводных черепах

Исследователи назвали новый вид древней черепахи Peltocephalus maturin, сообщили, что ее гигантский панцирь фактически делает ее больше любой черепахи, живущей сейчас. Также она является одной из крупнейших пресноводных черепах, когда-либо живших на Земле.

Обнаружение этой окаменелости знаменует собой последнее известное появление гигантских пресноводных черепах – данные указывают на то, что они существовали гораздо позже большинства черепах-гигантов, которые обитают на планете около 23 – 5 миллионов лет назад,

– говорит доктор Габриэль Феррейра.

Команда предполагает, что эти пресноводные черепахи-гиганты, вполне вероятно, могли соседствовать с поселениями в Южной Америке.

Авторы исследования отмечают, что точный возраст останков все еще не понятен: предварительные оценки свидетельствуют о том, что гиганты жили на Земле от 40 000 до 9 000 лет назад, что соответствует позднему плейстоцену.

Этот вид гигантских черепах был одним из крупнейших на Земле / Фото Júlia d'Oliveira

В то же время археологи считают, что люди прибыли в регион Амазонки около 12 600 лет назад, а потому ученые предполагают, что гигантские черепахи вполне могли делить с ними эту территорию.

Известно, что пресноводные черепахи значительно подвижнее и ловчее, однако ученые до сих пор не знают, почему тысячи лет назад они вымерли в Амазонии. Согласно одной из версий, они могли быть истреблены людьми, которые поселились в этом регионе. Вторая теория предполагает, что гигантские черепахи также могли стать жертвами человеческой экспансии.

К слову, для морских млекопитающих угроза полного исчезновения становится слишком реальной, но есть один вид, который занимает первое место в списке близких к тому, чтобы навсегда исчезнуть. Речь идет о таком китообразном млекопитающем как калифорнийская морская свинья.