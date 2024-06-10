Гигантские пауки Джоро, впервые обнаружены на юго-востоке США еще в 2013 году, стремительно распространяются по всему Восточному побережью. Ученые высказали интересный прогноз по этому случаю.

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"Пауки-скромники" стремительно распространяются по планете

Исследователи обнаружили, что пауки, которые происходят из Японии, продемонстрировали большую приспособленность к городской среде и низким температурам. Это привело к тому, что их присутствие в разных городах растет, и сейчас они в основном встречаются в регионах к югу от Мэриленда.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем эти пауки, вероятно, расширят свою территорию до крупных северо-восточных городов, а возможно, и за их пределы.



Самка паука Джоро плетет свою паутину / Фото Jeremy Howell

Этот вид сильно боится людей

В недавнем исследовании, проведенном в Университете Джорджии, ученые обнаружили, что, несмотря на свой устрашающий вид, пауки Джоро демонстрируют удивительно робкое поведение, когда их беспокоят. В отличие от других пауков своей семьи, пауки Джоро замирали более чем на час, прежде чем восстановить свою активность. Это свидетельствует о том, что пауки Джоро боятся нас сильнее, чем мы их.

Они в основном замирают и ждут, пока беспокойство пройдет, предпочитая скрытность агрессии, что отличает их от других видов,

– говорят ученые.

Физически паук Джоро весьма привлекателен, но лишь с точки зрения энтомологии, а у обычного человека он, вероятнее всего, вызовет приступ паники: самки могут похвастаться размахом ног от 7,5 до 10 сантиметров и характерными синими и желтыми полосами, украшающими тело, делая их похожими на тигров из мира пауков.



Паук Джоро лакомится гусеницей / Фото Unsplash

Несмотря на их ядовитость, укусы этих существ безвредны для человека из-за достаточно маленьких клыков. Как бы это ни звучало странно – их присутствие в некоторых местах может быть даже полезным, поскольку они эффективно охотятся на таких вредителей, как клопы-вонючки, снижая потребность в обработке территорий пестицидами.

Какова причина стремительного распространения пауков?

На распространение пауков Джоро в значительной степени влияет человеческая деятельность и их удивительная способность "парашютировать" с помощью шелковых нитей, что позволяет им преодолевать большие расстояния полетом. Эта теория была подтверждена, когда аспирант Университета Джорджии случайно перевез паука-джоро в Оклахому.

Пауки Джоро могут распространяться и на другие территории: смотрите видео

Постоянный интерес к распространению этих пауков привел к новому исследованию, которое прогнозирует значительное расширение их ареала в будущем.

К слову, эти пауки являются высококвалифицированными мастерами паутинной архитектуры. Их хитроумные паутины, которые могут достигать нескольких метров в ширину, часто можно увидеть между деревьями или искусственными сооружениями. Прочность этих паутин поражает, они способны с легкостью захватывать крупных насекомых.



Огромные территории покрываются прочной паутиной / Фото University of Georgia

Кроме того, пауки Джоро имеют уникальную способность противостоять холодному климату, что отличает их от подобных видов, например золотистый шелкопряд. Эта черта объясняется их высоким метаболизмом и частотой сердечных сокращений, которые позволяют им процветать в условиях низких температур.

Ученые оптимистично настроены, что такая приспособленность позволит паукам Джоро процветать в разнообразных климатических условиях.