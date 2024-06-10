Гігантські павуки Джоро, вперше виявлені на південному сході США ще у 2013 році, стрімко поширюються по всьому Східному узбережжю. Вчені висловили цікавий прогноз з цієї нагоди.

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Дослідники виявили, що павуки, які походять з Японії, продемонстрували неабияку пристосованість до міського середовища та низьких температур. Це призвело до того, що їхня присутність у різних містах зростає, і наразі вони здебільшого зустрічаються в регіонах на південь від Мериленду.

Експерти прогнозують, що в найближчому майбутньому ці павуки, ймовірно, розширять свою територію до великих північно-східних міст, а можливо, і за їхні межі.



Самка павука Джоро плете свою павутину / Фото Jeremy Howell

Цей вид сильно боїться людей

У нещодавньому дослідженні, проведеному в Університеті Джорджії, вчені виявили, що, попри свій страхітливий вигляд, павуки Джоро демонструють напрочуд боязку поведінку, коли їх турбують. На відміну від інших павуків своєї родини, павуки Джоро завмирали більше ніж на годину, перш ніж відновити свою активність. Це свідчить про те, що павуки Джоро бояться нас сильніше, ніж ми їх.

Вони здебільшого завмирають і чекають, поки занепокоєння мине, надаючи перевагу скритності агресії, що відрізняє їх від інших видів,

– кажуть вчені.

Фізично павук Джоро вельми привабливий, але лише з погляду ентомології, а у звичайної людини він, найімовірніше, викличе напад паніки: самки можуть похвалитися розмахом ніг від 7,5 до 10 сантиметрів і характерними синіми та жовтими смугами, що прикрашають тіло, роблячи їх схожими на тигрів зі світу павуків.



Павук Джоро ласує гусеницею / Фото Unsplash

Попри їхню отруйність, укуси цих істот нешкідливі для людини через досить маленькі ікла. Як би це не звучало дивно – їхня присутність у деяких місцях може бути навіть корисною, оскільки вони ефективно полюють на таких шкідників, як клопи-вонючки, знижуючи потребу в обробці територій пестицидами.

Яка причина стрімкого поширення павуків?

На поширення павуків Джоро значною мірою впливає людська діяльність та їхня дивовижна здатність "парашутувати" за допомогою шовкових ниток, що дозволяє їм долати великі відстані польотом. Ця теорія була підтверджена, коли аспірант Університету Джорджії випадково перевіз павука-джоро до Оклахоми.

Павуки Джоро можуть поширюватися й на інші території: дивіться відео

Постійний інтерес до поширення цих павуків призвів до нового дослідження, яке прогнозує значне розширення їхнього ареалу в майбутньому.

До слова, ці павуки є висококваліфікованими майстрами павутинної архітектури. Їхні хитромудрі павутини, які можуть сягати кількох метрів завширшки, часто можна побачити між деревами або штучними спорудами. Міцність цих павутин вражає, вони здатні з легкістю захоплювати великих комах.



Величезні території покриваються міцним павутинням / Фото University of Georgia

Крім того, павуки Джоро мають унікальну здатність протистояти холодному клімату, що відрізняє їх від подібних видів, як-от золотистий шовкопряд. Ця риса пояснюється їхнім високим метаболізмом і частотою серцевих скорочень, які дозволяють їм процвітати в умовах низьких температур.

Вчені оптимістично налаштовані, що така пристосованість дозволить павукам Джоро процвітати в різноманітних кліматичних умовах.