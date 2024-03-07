В частности редких и исчезающих видов животных – красной панды, ящериц-мониторов и экзотических попугаев. Задержанные пытались вылететь рейсом в Мумбай, Индия.

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Пассажиров задержали за контрабанду редких животных

Согласно официальному сообщению таможенного департамента, общее количество обнаруженных животных составляет 87 особей, в частности:

29 черногорлых ящериц,

21 змея,

15 птиц.

Зверьков втиснули в небольшие контейнеры и корзины, не приспособленные для их перевозки.

Попугай, которого пытались незаконно вывезти из Таиланда / Фото ViralPress

На фотографиях, обнародованных департаментом, можно увидеть уникальную красную панду, выглядывающую из плетеной корзины, а также попугая, запертого в пластиковом контейнере с грубо просверленными отверстиями для воздуха в крышке.

Маленькие змеи были свернуты в полотняные мешки, а другие ящерицы – запихнуты в бочки.

Ящерицы, которые были сложены в маленький контейнер / Фото ViralPress

Контрабандистам грозит до 10 лет лишения свободы или штраф в четырехкратном размере ввозной пошлины.

К слову, Таиланд считается одним из главных транзитных центров для контрабандистов экзотических зверей, которые продают их на черных рынках Китая, Вьетнама и других стран Азии. Однако в последнее время наблюдается рост спроса на незаконно ввезенных диких животных и в Индию.

В прошлом месяце в этом же аэропорту (Суварнабхуми) задержали гражданина Монголии, который пытался вывезти комодских драконов, питонов и несколько десятков живых рыб.

В аэропорту Колумбии арестовали женщину с более чем сотней ядовитых лягушек в багаже

Колумбийские власти изъяли 130 ядовитых лягушек-арлекинов у одного из пассажиров в аэропорту Боготы. Работники нашли их во время проверки багажа. Женщина, ответственная за этот незаконный акт, была немедленно задержана, и сейчас ей предъявлены обвинения в незаконной торговле дикими животными. Она направлялась в Сан-Паулу в Бразилии через Панаму.

Пассажирка спрятала амфибий вида Oophaga sylvatica в контейнеры для фотопленок. Когда правоохранители обнаружили животных, женщина заявила, что лягушек-арлекинов ей подарила местная община на юге Колумбии. Многие лягушки были в состоянии обезвоживания и стресса.

Правоохранитель добавил, что частные коллекционеры могут заплатить до 1 000 долларов за каждую лягушку. В то же время в Колумбии штраф за владение одной такой лягушкой может достичь 14 300 долларов.