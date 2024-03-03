В социальных сетях появились многочисленные фотографии и видео, на которых изображено большое количество животных, блуждающих по улицам и обследующих дворы жителей этого района. Присутствие этих коз вызвало состояние хаоса в городе.

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200 коз, сбежавших из заповедника, парализовали город

В заявлении сержанта Алекса Росадо сообщается, что стаду как-то удалось сбежать из заповедника "Хрустальный каньон".

Похоже, они смогли вылезти через ограду или, возможно, она упала. Кто бы мог подумать, что нам придется ловить коз! Никто точно не знает, что случилось,

– отметил он.

Во время короткой операции власти перекрыли движение на бульваре Брауна, чтобы обеспечить безопасность как животных, так и водителей. "Охота на коз" завершилась через 40 минут, и все сбежавшие животные, успешно вернулись в свои вольеры.

Как это было: смотрите видео

Что известно об этих козах?

Стало известно, что группа коз была стратегически завезена в Арлингтон в рамках городской инициативы по возрождению природного заповедника "Хрустальный каньон". Всего 400 коз были привлечены для очистки парка от нежелательных кустарников и инвазивных растений, таких как ядовитый плющ.

По словам экспертов, козы играют решающую роль в борьбе с вредителями и удобрении почвы на территории заповедника.

Ограждение возле их отряда, вероятно, повредили вандалы или путешественники. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование инцидента.