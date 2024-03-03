В соціальних мережах з'явилися численні фотографії та відео, на яких зображено велику кількість тварин, що блукають вулицями та обстежують подвір'я мешканців цього району. Присутність цих кіз спричинила стан хаосу в місті.

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200 кіз, які втекли із заповідника, паралізували місто

У заяві сержанта Алекса Росадо повідомляється, що стаду якось вдалося втекти із заповідника "Кришталевий каньйон".

Схоже, вони змогли вилізти через огорожу або, можливо, вона впала. Хто б міг подумати, що нам доведеться ловити кіз! Ніхто точно не знає, що трапилось,

– зазначив він.

Під час короткої операції влада перекрила рух на бульварі Брауна, щоб забезпечити безпеку як тварин, так і водіїв. "Полювання на кіз" завершилося через 40 хвилин, і всі тварини, що втекли, успішно повернулися до своїх вольєрів.

Як це було: дивіться відео

Що відомо про цих кіз?

Стало відомо, що група кіз була стратегічно завезена до Арлінгтона в межах міської ініціативи з відродження природного заповідника "Кришталевий каньйон". Загалом 400 кіз були залучені для очищення парку від небажаних чагарників та інвазивних рослин, таких як отруйний плющ.

За словами експертів, кози відіграють вирішальну роль у боротьбі зі шкідниками та удобренні ґрунту на території заповідника.

Огорожу біля їхнього загону, ймовірно, пошкодили вандали або мандрівники. Наразі правоохоронні органи проводять розслідування інциденту.