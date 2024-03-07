Зокрема рідкісних та зникаючих видів тварин – червоної панди, ящірок-моніторів та екзотичних папуг. Затримані намагалися вилетіти рейсом до Мумбая, Індія.

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Пасажирів затримали за контрабанду рідкісних тварин

Згідно з офіційним повідомленням митного департаменту, загальна кількість виявлених тварин становить 87 особин, зокрема:

29 чорногорлих ящірок,

21 змія,

15 птахів.

Звірят втиснули у невеликі контейнери та кошики, не пристосовані для їхнього перевезення.

Папуга, якого намагалися незаконно вивезти з Таїланду / Фото ViralPress

На фотографіях, оприлюднених департаментом, можна побачити унікальну червону панду, що визирає з плетеного кошика, а також папугу, замкненого у пластиковому контейнері із грубо просвердленими отворами для повітря в кришці.

Маленькі змії були згорнуті у полотняні мішки, а інші ящірки – запхані у діжки.

Ящірки, які були складені у маленький контейнер / Фото ViralPress

Контрабандистам загрожує до 10 років позбавлення волі або штраф у чотирикратному розмірі ввізного мита.

До слова, Таїланд вважається одним із головних транзитних центрів для контрабандистів екзотичних звірів, які продають їх на чорних ринках Китаю, В'єтнаму та інших країн Азії. Однак останнім часом спостерігається зростання попиту на незаконно ввезених диких тварин і до Індії.

Минулого місяця в цьому ж аеропорту (Суварнабхумі) затримали громадянина Монголії, який намагався вивезти комодських драконів, пітонів та кілька десятків живих риб.

В аеропорту Колумбії заарештували жінку із понад сотнею отруйних жаб у багажі

Колумбійська влада вилучила 130 отруйних жаб-арлекінів в одного з пасажирів в аеропорту Боготи. Працівники знайшли їх під час перевірки багажу. Жінка, відповідальна за цей незаконний акт, була негайно затримана, і зараз їй пред'явлені звинувачення в незаконній торгівлі дикими тваринами. Вона прямувала до Сан-Паулу в Бразилії через Панаму.

Пасажирка сховала амфібій виду Oophaga sylvatica у контейнери для фотоплівок. Коли правоохоронці виявили тварин, жінка заявила, що жаб-арлекінів їй подарувала місцева громада на півдні Колумбії. Багато жаб були у стані зневоднення й стресу.

Правоохоронець додав, що приватні колекціонери можуть заплатити до 1 000 доларів за кожну жабу. Водночас у Колумбії штраф за володіння однією такою жабою може сягнути 14 300 доларів.