Панда весело играет в снегу: смешное видео, которое покорило сеть
В Вашингтоне выпал снег, и животные в местном зоопарке развлекаются изо всех сил. Сеть покорило видео панды, которая съезжает со снежной горки.
Источник:Smithsonian's National Zoo
В Вашингтоне – снег, и животные из местного зоопарка не теряют шанс повеселиться как дети.
Похоже Тигры на снегу: Киевский зоопарк показал, как животные развлекаются зимой
Забавные панды в снегу порадовали пользователей сети / Фото Smithsonian's National Zoo
Панды Мэй Сян и Тян Тян радовались снегопаду. Они катались с горки и качались в снегу, что было сил.
А вот их 5-месячный малыш не оценил такую погоду. Он остался сидеть в домике и наблюдать за взрослыми.
Посмотрите видео, как развлекаются панды:
Поделиться новостью
Выбор редакции