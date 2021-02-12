В Вашингтоне выпал снег, и животные в местном зоопарке развлекаются изо всех сил. Сеть покорило видео панды, которая съезжает со снежной горки.

В Вашингтоне – снег, и животные из местного зоопарка не теряют шанс повеселиться как дети.

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Забавные панды в снегу порадовали пользователей сети / Фото Smithsonian's National Zoo

Панды Мэй Сян и Тян Тян радовались снегопаду. Они катались с горки и качались в снегу, что было сил.

А вот их 5-месячный малыш не оценил такую погоду. Он остался сидеть в домике и наблюдать за взрослыми.