Панда весело бавиться в снігу: кумедне відео, що підкорило мережу
У Вашингтоні випав сніг, і тварини в місцевому зоопарку розважаються з усіх сил. Мережу підкорило відео панди, яка з'їжджає зі сніжної гірки.
Джерело:Smithsonian's National Zoo
У Вашингтоні – сніг, і тварини з місцевого зоопарку не втрачають шансу повеселитися, як діти.
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Кумедні панди в снігу потішили користувачів мережі / Фото Smithsonian's National Zoo
Панди Мей Сян та Тян Тян тішилися снігопаду. Вони каталися з гірки й качалися, що було сил.
А от їх 5-місячний малюк не оцінив такої погоди. Він залишився сидіти в будиночку і спостерігати за дорослими.
Перегляньте відео, як розважаються панди:
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