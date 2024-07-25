Глядя на забавное животное, сложно не улыбнуться. Это видео точно сделает вам настроение!

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Панда покорила интернет своим танцем

Чжан Ка, которой 24 года, с 2000 года живет в Исследовательском центре гигантской панды в Чэнду, провинция Сычуань, Китай. Она демонстрирует незаурядную грацию и гибкость во время чесания спины. Ее движения, которые включают элегантные повороты и поднятые передние лапы, завораживают зрителей своей танцевальностью.

Исследователи определили, что панды демонстрируют разное поведение по разным причинам, например, царапают твердые поверхности, чтобы облегчить зуд, обозначить свою территорию или просто для удовольствия.

Несмотря на основные мотивы, наблюдатели считают зрелище, когда панды занимаются этим, милым и забавным.

Как это было: смотрите видео

Пользователи сети были восхищены танцем панды, которая чешет себе спинки таким интересным методом. Вот несколько комментариев, которые оставили зрители под видео: