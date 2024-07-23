София обнаружила незваного гостя в виде большой ящерицы, когда получила новую кухонную технику. Серано озадачена тем, как рептилия оказалась в коробке.

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Вместе с новым кухонным прибором была огромная ящерица

Женщина, которая с нетерпением ждала прибытия своего нового кухонного прибора, была шокирована, когда обнаружила в пакете неожиданного гостя. Открыв посылку с фритюрницей, которую она заказала на Amazon, она увидела большую ящерицу внутри коробки.

София решила поделиться фотографией животного с пользователями соцсетей.

Мы заказали на Amazon фритюрницу, а она приехала вместе с компаньоном,

– подписала она.



В коробке была огромная ящерица / Фото sofiaserrano97

София была озадачена тем, как она оказалась в коробке. Хотя некоторые пользователи социальных сетей предположили, что это может быть испанская скальная ящерица батука, София считает, что "безбилетник" из США, где и была упакована ее фритюрница.

Пост девушки быстро разлетелся по интернету, быстро набрав множество лайков и просмотров. Вот несколько комментариев, которые оставили пользователи: