София обнаружила незваного гостя в виде большой ящерицы, когда получила новую кухонную технику. Серано озадачена тем, как рептилия оказалась в коробке.
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Вместе с новым кухонным прибором была огромная ящерица
Женщина, которая с нетерпением ждала прибытия своего нового кухонного прибора, была шокирована, когда обнаружила в пакете неожиданного гостя. Открыв посылку с фритюрницей, которую она заказала на Amazon, она увидела большую ящерицу внутри коробки.
София решила поделиться фотографией животного с пользователями соцсетей.
Мы заказали на Amazon фритюрницу, а она приехала вместе с компаньоном,
– подписала она.
В коробке была огромная ящерица / Фото sofiaserrano97
София была озадачена тем, как она оказалась в коробке. Хотя некоторые пользователи социальных сетей предположили, что это может быть испанская скальная ящерица батука, София считает, что "безбилетник" из США, где и была упакована ее фритюрница.
Пост девушки быстро разлетелся по интернету, быстро набрав множество лайков и просмотров. Вот несколько комментариев, которые оставили пользователи:
- "Как вы ее назвали?",
- "Я бы умерла, если бы со мной такое случилось. С другой стороны, как жаль маленького зверька, он, видимо, напуган, голоден и хочет пить",
- "Обнаружен новый страх",
- "Это одна из самых страшных историй ужасов, которые я слышала за последние годы".