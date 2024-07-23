Софія виявила непроханого гостя у вигляді великої ящірки, коли отримала нову кухонну техніку. Серано спантеличена тим, як рептилія опинилася в коробці.

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Разом із новим кухонним приладом була величезна ящірка

Жінка, яка з нетерпінням чекала на прибуття свого нового кухонного приладу, була шокована, коли виявила в пакунку несподіваного гостя. Відкривши посилку з фритюрницею, яку вона замовила на Amazon, вона побачила велику ящірку всередині коробки.

Софія вирішила поділитися фотографією тварини з користувачами соцмереж.

Ми замовили на Amazon фритюрницю, а вона приїхала разом із компаньйоном,

— підписала вона.



У коробці була величезна ящірка / Фото sofiaserrano97

Софія була спантеличена тим, як вона опинилася в коробці. Хоча деякі користувачі соціальних мереж припустили, що це може бути іспанська скельна ящірка батука, Софія вважає, що "безбілетник" зі США, де і була упакована її фритюрниця.

Пост дівчини швидко розлетівся інтернетом, швидко набравши безліч вподобань і переглядів. Ось декілька коментарів, які залишили користувачі: