Дивлячись на кумедну тварину, складно не посміхнутися. Це відео точно зробить вам настрій!

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Панда підкорила інтернет своїм танцем

Чжан Ка, якій 24 роки, з 2000 року мешкає у Дослідницькому центрі гігантської панди в Ченду, провінція Сичуань, Китай. Вона демонструє неабияку грацію та гнучкість під час чесання спини. Її рухи, які включають елегантні повороти і підняті передні лапи, зачаровують глядачів своєю танцювальністю.

Дослідники визначили, що панди демонструють різну поведінку з різних причин, наприклад, дряпають тверді поверхні, щоб полегшити свербіж, позначити свою територію або просто для задоволення.

Попри основні мотиви, спостерігачі вважають видовище, коли панди займаються цим, милим і потішним.

Як це було: дивіться відео

Користувачі мережі були захоплені танцем панди, яка чухає собі спинки таким цікавим методом. Ось декілька коментарів, які залишили глядачі під відео: