Интересный обычай существует в Ломбардии, Италия. Каждую весну здесь появляются ослики-перевозчики. Они несут на своих спинах маленьких ягнят.

Каждую весну в Ломбардии можно наблюдать милое зрелище. Ослы, одетые в специальные жилеты, переносят на себе маленьких ягнят.

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Ослы помогают ягнятам добраться до места выпаса / Фото Picabu

Малышей несут высоко в горы, на летний выпас. Ягнята не в состоянии преодолеть такой путь самостоятельно, поэтому на помощь им приходится привлекать ослов.



Малышей везут в специальных жилетах / Фото Avantgardens

Специальные традиционные жилеты для переноски ягнят шьют пастухи.

Полноценный рацион – залог хорошего самочувствия наших четвероногих друзей. Выбирайте сбалансированы корма Purina, чтобы ваш любимец всегда оставался здоровым и счастливым.