Ослы-няньки: почему весной они возят ягнят на спине – трогательные фото
Интересный обычай существует в Ломбардии, Италия. Каждую весну здесь появляются ослики-перевозчики. Они несут на своих спинах маленьких ягнят.
Источник:Picabu
Каждую весну в Ломбардии можно наблюдать милое зрелище. Ослы, одетые в специальные жилеты, переносят на себе маленьких ягнят.
Читайте Убирает за людьми: в Сумах умная собака чистит реку от мусора
Ослы помогают ягнятам добраться до места выпаса / Фото Picabu
Малышей несут высоко в горы, на летний выпас. Ягнята не в состоянии преодолеть такой путь самостоятельно, поэтому на помощь им приходится привлекать ослов.
Малышей везут в специальных жилетах / Фото Avantgardens
Специальные традиционные жилеты для переноски ягнят шьют пастухи.
Перевозить ягнят – традиция в Ломбардии / Фото Avantgardens
Поделиться новостью