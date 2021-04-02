Віслюки-няньки: чому навесні вони возять ягнят на спині – зворушливі фото
Цікавий звичай існує в Ломбардії, Італія. Щовесни тут з'являються віслючки-перевізники. Вони несуть на своїх спинах крихітних ягнят.
Джерело:Picabu
Щовесни в Ломбардії можна спостерігати миле видовище. Віслюки, одягнені в спеціальні жилети, переносять на собі маленьких ягнят.
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Віслюки допомагають ягнятам дістатися місця випасу / Фото Picabu
Малюків несуть високо у гори, на літній випас. Ягнята не в змозі здолати такий шлях самостійно, тому на допомогу їм доводиться залучати віслюків.
Малюків везуть у спеціальних жилетах / Фото Avantgardens
Спеціальні традиційні жилети для перенесення ягнят шиють пастухи.
Перевозити ягнят – традиція у Ломбардії / Фото Avantgardens
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