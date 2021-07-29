Осиротевший ягненок бегает за своей маленькой хозяйкой как пес: щемящее видео
Источник:The DoDo
Неравнодушные люди нашли крошечного новорожденного ягненка. Малыш замерз, а рядом не было никого, похожего на маму животного. Волонтерам пришлось забрать ягненка с собой.
Малыш родился только несколько часов назад и не сумел бы выжить самостоятельно. В семье, которая взяла себе малыша, было уже слишком много животных. Они имели кота, 2 мопсов, попугая и 2 кроликов. А главное – у них есть дочь Тедди, которая и сыграла решающую роль в судьбе ягненка.
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Девочка и ягненок стали лучшими друзьями / Скриншот
Тедди полюбила животное сразу, как только оно попало в дом. Она кормила малыша из соски и проводила с ним множество времени.
Эти неравнодушные люди действительно полюбили ягненка / Скриншот
Постепенно малыш рос и находил общий язык со всеми животными в доме. Ягненок играл с котом, спал в лежанке собак и ел траву вместе с кроликами.
Малыш подружился с другими животными / Скриншот
Когда животное окончательно подросло, пора было найти ему постоянный дом. Овцу забрали к себе бабушка и дедушка Тедди. Теперь девочка может видеться со своей любимицей, когда захочет.
А овечка наслаждается жизни на ферме и свободой.
Теперь овечка живет на ферме / Скриншот
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Посмотрите видео о девочке и овечке