Осиротіле ягня бігає за своєю маленькою власницею, як пес: щемливе відео
Джерело:The DoDo
Небайдужі люди знайшли крихітне новонароджене ягнятко. Малюк замерз, а поруч не було нікого, схожого на маму тваринки. Волонтерам довелося забрати ягня з собою.
Маля народилося тільки кілька годин тому й не зуміло б вижити самостійно. У родині, яка взяла собі малюка, вже було надто багато тварин. Вони мали кота, 2 мопсів, папугу й 2 кроликів. А головне – у них є донька Тедді, яка й зіграла вирішальну роль в долі ягнятка.
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Дівчинка і ягнятко стали кращими друзями / Скриншот
Тедді полюбила тваринку одразу, щойно та потрапила в дім. Вона годувала малюка з соски й проводила з ним безліч часу.
Ці небайдужі люди справді полюбили ягня / Скриншот
Поступово маля росло й знаходило спільну мову з усіма тваринами в домі. Ягня гралося з котом, спало в лежанці песиків та їло траву разом із кроликами.
Маля подружилося з іншими тваринами / Скриншот
Коли тваринка остаточно підросла, настав час знайти їй постійний дім. Вівцю забрали до себе бабуся й дідусь Тедді. Тепер дівчинка може бачитися зі своєю улюбленицею, коли захоче.
А овечка насолоджується життям на фермі та свободою.
Тепер овечка живе на фермі / Скриншот
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