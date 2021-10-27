Для удачной вечеринки-сюрприза хозяева пригласили друзей, украсили дом и приобрели вкусности.

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На момент подготовки к празднику ретривера Фреда отправили побегать во двор. Только когда стемнело, пса позвали в дом, где его уже ждал сюрприз.



Именинник Фред / Фото инстаграм

Когда Фред переступил порог, хозяева закричали "Сюрприз!", включили свет и из своих укрытий вышли гости. Пес совсем не испугался, а радостно бегал по комнате и приветствовал друзей.

Смотрите видео: как Фред отреагировал на вечеринку-сюрприз

Кроме того, Фред имел "кресло именинника", в котором он сидел, прислонившись к хозяйке, пока друзья пели ему "Happy birthday".

Смотрите видео: как поздравляли собаку

Хозяева признались, что долго думала, прежде чем устроить вечеринку. Ведь празднование дня рождения собаки с таким размахом может показаться странным. Однако они любят Фреда и хотели для него хорошего праздника.

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